GTO'da plazma bağışı çağrısı Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) ağustos ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) ağustos ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada plazma bağışı hakkında farkındalık oluşturulması gerektiğine dikkat çeken GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, hastalığa yakalananların tedavi edilmesinde plazma bağışının kritik öneme sahip olduğunu ve Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan plazma bağışı kampanyasının değerli bir adım olduğunu söyledi.

Karadeniz'de Fatih sondaj gemisi tarafından bulunan doğalgaz rezervine de değinen Teymur, "Fatih sondaj gemimizin bulduğu 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi ülkemiz geleceği için son derece önemli bir gelişmedir. Doğalgazın kullanılmaya başlanmasıyla birlikte enerjide dışa bağımlılığımız azalacak, özellikle sanayiye uygun fiyatlı doğalgaz verilmesiyle üreticilerimizin rekabet gücünün artması sağlanacaktır. Rezervin bulunmasında emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarının ve yeni kaynak keşiflerinin devamını diliyorum" dedi.

Ağustos ayının Türk tarihi açısından önemli bir ay olduğunu da dile getiren Teymur, "26 Ağustos 1071'de Malazgirt Zaferi ile bizlere Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Komutan Sultan Alparslan ile şanlı ecdadı 949. yıl dönümünde, 26 Ağustos 1922'de Kurtuluş Savaşını muzaffer kılacak olan, "Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri" emriyle büyük taarruzu başlatan Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını 98. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" şeklinde konuştu.

Salgın küresel ekonomiye büyük darbe vurdu

Ekonomik gelişmeleri değerlendiren ve Gaziantep Ticaret Odasının faaliyetleri hakkında Meclis Üyelerini bilgilendiren Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ise Covid-19 salgınının dünya genelinde tahribata neden olduğunu, küresel ekonominin güçlü aktörlerindeki daralmadan bunun net bir şekilde görüldüğünü belirtti.

ABD ekonomisinin daraldığını ifade eden Yıldırım, "ABD ekonomisi 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 32,9 oranında daraldı. Euro alanı yüzde 15 küçüldü. Almanya ekonomisi bu dönemde yüzde 11,7, Fransa ekonomisi yüzde 19 daraldı. Salgının Türkiye ekonomisine olan etkilerini ise pazartesi günü açıklanacak olan ikinci çeyrek büyüme rakamlarında göreceğiz" dedi.

"İlçe bazlı teşvik uygulaması Gaziantep için yeterli değil"

Konuşmasında, son revizesiyle Şehitkamil ve Şahinbey ilçeleri hariç tüm ilçelerimizin 4'üncü Bölge desteklerinden yararlanacak konuma geldiği ilçe bazlı teşvik uygulamasına da değinen Yıldırım, "53 ilde bir alt bölgedeki teşviklerden yararlanacak ilçeler tek tek belirlendi. Elbette bu sistemdeki son revize gelişmişlik farklarının giderilmesi, yatırım ve istihdamın artması için oldukça önemli ve sevindirici bir gelişme. Zira biz ilçelerimizle birlikte topyekun kalkınmadan yanayız. O yüzden de ilçelerimizin ihtiyacı olanı alması gerek. Öte yandan İlçe bazlı teşvik uygulaması sevindirici ama Gaziantep için yeterli değil. Biz Gaziantep gibi Suriye göçünü göğüsleyen illere özel teşvik sisteminin getirilmesi için verdiğimiz mücadeleye devam edeceğiz. Gaziantepliler her türlü zorluğa göğüs gererek başarıya ulaşır. Ülkemizin geleceği için canını dişine takarak çalışır fakat artık devletimizin bizlere bir omuz atması gerekir. Yıllardır Suriye iç savaşının oluşturduğu sorunlarla mücadele ediyor, gelişimimizi, büyümemizi sürdürüyoruz. Üstelik Suriye sorununun üstüne pandemi mücadelesi de eklendi. Gaziantep'in bu özel teşvik-destek sistemine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep-Ankara uçak seferleri mevcut şartlarla sürdürülemez"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Gaziantep-Ankara uçak seferlerine tepki gösteren Yıldırım, Meclis toplantısında da konuyu gündeme getirerek, sefer saatlerinin en kısa sürede düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Gaziantep gibi ülkesinin lokomotif kentine böyle bir saat uygulaması anlaşılır gibi değil" diyen Yıldırım, " Hem ticaret turizmi, hem gastronomi, hem sağlık yani tüm alanlarda bir şeyler yapmaya çalışırken bir takım uygulamalar ne yazık ki bize köstek oluyor. Hep dile getiriyorduk kentin hava ulaşımı noktasında gerek sefer sayısı, uçuş noktası, fiyat ve de hava limanının fiziki şartlarıdır. Bu tablo Gaziantep gibi bölgenin ihracat ve ticaret üssüne yakışmıyor. Pandemi oldu ulaşım zaten durdu. Uçuşlar yeniden başladığında Ankara uçuşlarının verimsizliği gerçekten şaşırtıcı. Kamuoyuyla da paylaştık düşüncelerimizi. Bu konuda bir düzenleme yapılana kadar gerekli görüşmeleri yapmaya devam edeceğiz. Mevcutta Gaziantep - Ankara: 14.30/ Ankara -Gaziantep: 12.35 olan sefer saatlerinin Gaziantep-Ankara: 06.30/ Ankara-Gaziantep: 23.50 şeklinde düzenlenmesi elzemdir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA