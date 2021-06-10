GTO'da Macaristan pazarı konuşuldu
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GTO'da Macaristan pazarı konuşuldu

GTO'da Macaristan pazarı konuşuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren GTO Dış Ticaret İstihbarat Merkezi organizasyonunda "Macaristan-Gaziantep Arasında İş Birliği Fırsatları" konulu webinar gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren GTO Dış Ticaret İstihbarat Merkezi organizasyonunda "Macaristan-Gaziantep Arasında İş Birliği Fırsatları" konulu webinar gerçekleştirildi.

Gaziantep'in Macaristan ile olan ticari ilişkileri, potansiyel sektörler ve yeni fırsatların irdelendiği webinarın konuşmacıları GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Macaristan Ankara Büyükelçisi ViktorMatis, DEİK Macaristan İş Konseyi Üyesi Fikret Nas, HEPA Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş, Macaristan Ankara TicariAteşesiAronSipos ve Macar Eximbank Türkiye Temsilcisi Arda Tugay oldu.

GTO Genel Sekreteri Baran Uçaner'in moderatörlüğünü üstlendiği, Macaristan'ın ekonomik durumu, ticari altyapısı, Avrupa ülkeleriyle olan ilişkileri ve sunduğu fırsatlara ilişkin sunumların gerçekleştirildiği webinarda konuşan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Macaristan ve Türkiye arasında "iki ülke" ilişkisinden önce "iki halk" ilişkisi olduğunu vurgulayarak, "Macar ve Türk halkı birbirine derin ve güçlü bağlarla bağlıdır. Biz istiyoruz ki bu kadim dostluk ve kültürel yakınlığımızı her iki taraf için maddi kazanç da sağlayacak ilişkilerle pekiştirelim. Bu toplantıda bir araya geliş sebebimiz de bu" dedi.

2020 yılında Gaziantep-Macaristan ticaret hacminin 46 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Yıldırım, "Gaziantep'in ve Macaristan'ın potansiyeli değerlendirildiğinde bu rakam maalesef yetersiz kalıyor. Yaptığımız bu toplantı umut ediyorum ki her iki tarafın da kazançlı çıkacağı iş birlikleriyle sonuçlanacak, mevcut ticaret hacmimizi bir üst seviyeye çıkartacak. Ticari diplomasi sayesinde potansiyelimizi hareketlendireceğimizden şüphem yok. Gaziantep Ticaret Odası bu kentin ticari alandaki en büyük çatı kuruluşudur. Güçlü ilişkilerin temelinin de ticaretin kalbinin attığı bu Oda'da atılacağından eminim" ifadelerini kullandı.

"Macaristan, Türkiye'nin Avrupa'daki en yakın dostudur"

Webinarda yaptığı konuşmada Türkiye-Macaristan ilişkilerine değinen ve bu ilişkilerin ticari anlamda da önemli sonuçlar doğuracağını söyleyen Macaristan Ankara Büyükelçisi ViktorMatis, "Macaristan, Türkiye'nin Avrupa'daki en yakın dostudur. 2013 yılından beri stratejik iş birliği var ülkelerimiz arasında. Uluslararası camiada da birlikte hareket ediliyoruz. Bunlar oldukça önemli şeyler" İfadesine yer verdi.

Macaristan'ın Avrupa pazarı için bir üs niteliği taşıdığını belirten Büyükelçi Matis, Türk firmalarına pek çok fırsat sunduklarını ve Avrupa pazarına açılmak isteyen Gaziantepli firmalar için her kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını vurguladı. - GAZİANTEP

GTO'da Macaristan pazarı konuşuldu
GTO'da Macaristan pazarı konuşuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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