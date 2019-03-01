Gto'da Kep ve Uets Semineri Verildi

Gaziantep Ticaret Odasında Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) semineri verildi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019 ocak ayı itibarıyla yasal zorunluluk haline gelen KEP ve UETS, GTO, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası, Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve PTT işbirliğinde düzenlenen seminerde anlatıldı.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ticari ve günlük hayatta hızla dijital bir dönüşüm yaşandığını belirterek, dönüşüme uyum sağlanabildiği ölçüde başarılı olunabileceğini kaydetti.

"Artık sunduğumuz mal ve hizmetleri değerli kılan ölçütleri net bir şekilde müşteri belirliyor." ifadesini kullanan Yıldırım, müşterinin satın aldığı ürün ve hizmetin iyi, güvenilir ve ucuz olmasını istediğini, tüm bu beklentileri sağlayacak olanınsa dijitalleşme ve teknolojiye uyum olduğunu belirtti.

Ticari faaliyetlerin sadece üretmek ve satmaktan ibaret olmadığına değinen Yıldırım, ticari hayatta birçok sürecin yönetilmesi gerektiğini, talimatlar, ödeme emri, sözleşme, taahhütname, sipariş, mutabakat, ihbar, ihtar gibi süreçlerin güvenli, hızlı, kolay ve ekonomik olarak e-dönüşüm ile yönetilebileceğini aktardı.

PTT Güneydoğu Bölge Koordinatörü Mustafa Bozgeyik de dijital süreçlerin yürütülmesi ve doğru şekilde anlatılması için düzenlenen bu tarz seminerlerin önemine dikkat çekerek, "Endüstri 4.0'a ayak uydurmak için sistemlerimizi güncelliyor ve geleceğe uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Birinci önceliğimiz dijital dönüşüm ve zamanın verimli kullanılmasını sağlayarak müşteri memnuniyeti." açıklamasında bulundu.

PTT Gaziantep Başmüdürü Zekai Özkan da 2019 itibarıyla yasal zorunluluk haline gelen KEP ve UETS sistemlerinin iyi takip edilmesi ve bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dijital dönüşüme ayak uydurmak için yeni sistemlere entegre oluyoruz. PTT olarak dijitalleşiyoruz. Hayata geçirdiğimiz yenilikleri de her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Seminerde PTT Trade sisteminin de anlatılacağını belirten Özkan, "Hem ülkemizde, hem de global pazarda ürün alım-satım imkanı sunacak olan yeni ticaret platformu PTT Trade, firmalarımız, ihracatçılarımız ve sanayicilerimiz için büyük kolaylıklar sağlayacak." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından, PTT uzmanlarınca KEP ve UETS sistemleri hakkında detaylı bilgi verilerek, sunumlar yapıldı.

Kaynak: AA