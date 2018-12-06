Gto'da "İnşaat Sektöründe Muhasebe ve Vergilendirme" Semineri

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), 31 No'lu"İnşaat Müteahhitleri "Komitesi tarafından organize edilen "İnşaat Sektöründe Muhasebe ve Vergilendirme" semineri GTO'da gerçekleştirildi.

KONUTDER Vergi Danışmanı, yeminli mali müşavir, Abdullah Tolu'nun konuşmacı olarak katıldığı toplantının açılışında konuşan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ekonominin lokomotifi olan inşaat sektöründe biriken konut stokunun eritilmesi için vergi indirimlerinin kalıcı hale getirilmesi yanında konut kredi faizlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi. İnşaat sektöründe, bina ve bina dışı yapılarda malzeme fiyatlarının yüzde 50'inin üzerinde arttığına, konut satışlarındaki artışa karşın fiyatların düşüş eğiliminde olduğunu belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, "İnşaat sektöründe konut satışlarındaki artışa karşın fiyatlar düşüş eğiliminde. Buna karşın ise inşaat maliyetleri yükselmeye devam ediyor. Bina inşaatı ve bina dışı yapılar için inşaat malzeme fiyatları yüzde 50'inin üzerinde yükselmiş durumda. Konut fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıya karşın artan maliyetler, sektörde konut stokunu ve kar marjlarının daralmasına neden oluyor. Konut sektöründe biriken stokun eritilmesi büyük önem taşıyor. Çünkü stokların erimesi ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörünün canlanmasına fırsat sağlayacaktır. Bunun için de vergi indirimlerinin kalıcı hale getirilmesinin yanında konut kredisi faiz oranlarında düşüş olması şart. Piyasadaki mevcut konut kredisi faiz oranlarının 0-10 yaş arası konutlarda geçerli olacak şekilde yüzde 1'in altına çekilmelidir" dedi.

İnşaat sektörünün istihdam, büyüme ve ekonomi açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım,"TÜİK konut sektörüne yönelik Ekim ayı rakamlarını açıkladı. Buna göre konut satışları yüzde 19,2 arttı. Bu artışta KDV ve tapu harcı indiriminin 31 Ekim'de sona ermesi etkili oldu. İndirim sona erecek diye tüketici talebi yanında üreticilerin kampanyaları arttı. Daha sonra bu indirim yıl sonuna kadar uzatıldı. Kasım ayı rakamları açıklandığında artış oranı bu kadar olmayabilir. Aslında sektörün ve ekonominin ihtiyacı olan sürdürülebilir ve sağlıklı bir ekonomi için vergi indirimleri devam etmelidir. Oda olarak inşaat sektörü meslek komitelerinden ve toplantılarda gündeme getirilen sorun ve çözüm önerilerini her platformda gündeme getirerek ve yetkililere ileterek takipçisi oluyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP