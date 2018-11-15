Gto'da Gündem "Fiyat Farkı"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), inşaat maliyetlerindeki artışları nedeniyle zor durumda olan kamuya iş yapan müteahhitlere fiyat farkı ödenmesi ve sektörün yaşadığı sorunlara çözüm bulunması için girişimlerini sürdürdü.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, ülke ve Gaziantep ekonomisinde yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla kaldıraç görevini üstlenen inşaat sektörünün son dönemlerde dövize bağlı kur artışından kaynaklı olarak yapı malzemelerindeki artış ve maliyetlerden dolayı zor durumda olan inşaat sektörüne "fiyat farkı" ödenmesi için girişimde bulunduklarını ifade etti.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren oda üyeleriyle sektörde odanın paydaşları olan kurumlardan gelen talepler üzerine harekete geçtiklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şimdiki fiyatlarla, ihale hazırlıklarının yapıldığı dönemdeki fiyatlar arasında yaklaşık yüzde 100'lük ciddi bir fark oluşmuştur. İhaleyi alan müteahhidin, piyasada oluşan yeni fiyatlarla işi tamamlaması mümkün görülmüyor. Müteahhitler zamlanan demir, çimento ve diğer yapı malzemelerindeki artış karşısında zor duruma düşmüş ve sektör büyük sıkıntılar yaşamaya başlamıştır. Oda olarak, İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntının krize dönüşmemesi için özellikle kamu da devam eden işler için devlet tarafından belli bir fiyat farkı verilmesi için girişimlerde bulunduk."

Yapı malzemelerinde yaşanan olağanüstü fiyat artışlarının sektördeki firmaları zor durumda bıraktığını, devleti de zarara sokmayacak şekilde fiyat farkı ödenmesinin ekonominin yararına olduğunu anlatan Yıldırım, "İnşaat sektörü ülkemiz ekonomisinin adeta lokomotif sektörüdür. Döviz kurlarının yükselmesi ile aşırı artan demir, çimento ve diğer inşaat malzeme fiyatlarının yükselişi inşaat sektörünü adeta kilitlemiştir. İnşaat sektörüne bağlı 250 diğer ilişkili alt sektörün de bu durumdan etkilenmemesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.