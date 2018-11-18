Gto'da Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat Eğitimi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Gaziantep Ticaret Odası (GTO) iş birliğinde ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ'leri geleceğe hazırlamak amacıyla dijital dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat eğitimi, GTO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında girmesinin yolunun, kaliteli bir büyüme oranı yakalamasından geçtiğini, bunda da dijitalleşmenin önemli bir araç olduğunu söyledi.

Türkiye'nin internet kullanıcısı sayısı bakımından dünyadaki önemli oyuncular arasında olduğunu ancak buna karşın e-ticaret pazarındaki payının yeterli olmadığına dikkat çeken Yıldırım, "E-ticaretin toplam perakende ticaretindeki payı yüzde 4 seviyelerinde. Dünya ortalaması ise yüzde 8,5. Ülkemizde akıllı telefon kullanımı dünya ortalamasının üzerinde ama mobil e-ticaretin payı dünya ortalamasının altında. Bu potansiyeli tam olarak etkin hale getirmek ve ardından E-ihracatı canlandırmak için KOBİ'lerimizi oyuna dahil etmeliyiz." diye konuştu.

Yıldırım, Gaziantep'in üretimde, ticarette dünyanın lider şehirlerinden olduğunu aynı zamanda dijital dönüşüm merkezlerinden biri olma potansiyelini barındırdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gaziantep nasıl ki ihracatta, üretimde, ticarette Türkiye'nin hatta dünyanın lider şehirlerinden biriyse, Türkiye ekonomisinin dijital dönüşüm merkezlerinden biri de olabilir. Gaziantep'in bunu yapacak potansiyeli de arzusu da mevcut. Bu bağlamda bizim gibi kurumlara büyük görev düşüyor. Çağı anlamak, ticareti çağa uygulamak anlamında üyelerimize yol gösterici olmamız önemli."

Eğitim toplantısına konuşmacı olarak katılan e-Ticaret Merkezi Direktörü Mehmet Erdemi, e-Ticaret Merkezi Genel Koordinatörü Sami Altınkaya, 3 GEN Teknoloji Ceosu Engin Özgen ve Eres Medyadan Kreatif Direktörü Ersin Karayücel, E-ticaret platformları ve tanımlar, dijital iş yapış biçimleri, E-ticaret ekosistemi, e-ihracat konusunda sunumlar eşliğinde bilgiler verdi.