Gto'da "Çatılarda Ges Uygulama Fırsatları" Semineri Gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ile Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) işbirliğiyle "Çatılarda GES Uygulamaları Fırsatları" konulu seminer düzenlendi.

Gaziantep Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde konuşan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, güneş enerjisinin ekonomiye kazandırılması konusunda geçen yılın heyecan verici bir dönem olduğunu hatırlatarak, kurulan güneş santrali kapasitesinin rekor seviyeye ulaşmasının yanında çatıların elektrik üretimine açılması için önemli adımlar atıldığını söyledi. Çatıların güneş panelleri ile dolması için atılması gereken adımlar bulunduğuna dikkat çeken GTO Başkanı Hıdıroğlu, "Ülkemiz hali hazırda Avrupa'da güneş enerjisinde en büyük potansiyele sahip olan ülkelerin başında geliyor. Güneş enerjisinde adım adım ilerliyoruz. Hem şebeke ölçekli güneş kurulumları açısından hem de çatı potansiyeli bakımından ülkemiz önemli fırsatlar barındırıyor. Güneş enerjisi çatılarda yeterince kullanılamıyor. Yerli, yenilenebilir bir enerji kaynağı bulup bunu uygulamak ve farkındalığını toplumun bütün kesimlerine yaymak zorundayız" dedi.

"Güneş enerjisi yatırımı daha cazip hale getirilmeli"

Hıdıroğlu, güneş radyasyonu ve güneş alan arazi bakımından Türkiye'nin zengin ve şanslı bir ülke olduğunu bir ülke olduğuna dikkat çekerek, "Enerji sadece ticari hayatın değil, günlük hayatımızın da vazgeçilmez bir parçası. Küresel ekonominin de en kritik konularından biri. İhtiyaç duyduğu enerjiyi kendi imkanları ile üreten ülkelerin küresel gücü artmaktadır. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı ile bütün yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma imkanına sahiptir. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmasının en akılcı yolu da yenilenebilir enerjidir. Yenilenebilir enerji enerjide dışa bağımlılığı ve enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltacaktır. Milli gelirden istihdama, yatırım alanlarından çevresel faktörlere, enerji arz güvenliğinden kaynak çeşitlendirmesine kadar birçok alanda önemli faydalar sağlayacaktır. Bu durum ülkemizi enerji ticaretinde merkez ülke yapabilir ve enerjide kendi kendisine yetebilen bir ülke konumuna taşıyabilir.

Güneşe yatırım bir devlet politikası olarak da son yıllarda teşvik ediliyor. Yatırımcıya destekler sağlanıyor. Çatılarda bireysel elektrik üretimine dair önemli bir düzenleme yapıldı. Artık çatılarımızda elektrik üretebilecek, kendi tüketimimizi karşılayabilecek ve fazlasını da satabileceğiz. Devlet satılmak istenen enerjiyi 10 yıl boyunca satın alma garantisi veriyor. Güneş enerjisinde farkındalık oluşturmak zorundayız. Ülkemizde son üç yılda güneş kurulu gücü yaklaşık 37 kat arttı. Geçtiğimiz yıl ülkemizde hayata geçen santrallerin yüzde 38'ini güneş santralleri oluşturdu. Ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 75'ini karşılama potansiyeli olan güneş enerjisi şu anda kurulu gücün sadece 4'ünü oluşturuyor. Tarihte ilk defa bir yıl içinde en fazla kurulumu yapılan santral güneş santrali oldu. Ancak bu heyecan verici gelişmelere karşın yolun başındayız. Bu alanda daha çok yolumuz var. Dış ticaret açığımızın yüzde 70'i enerji harcamalarından kaynaklanıyor. Enerjide dışa bağımlılık sorununu çözmek için güneş enerjisi hayati önem taşıyor" şeklinde konuştu.

GTO ve GENSED işbirliği ile düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, Zorlu Solar Teknik Müdürü Halil Oral, Zorlu Solar Direktörü Evren Evcit, ABB Ürün Pazarlama Müdürü Haluk Özgün, Türk Standartları Enstitüsünden Bahadır Akgün ve TurSEFF'ten Seyran Hatipoğlu çatı uygulamalarındaki teknolojik gelişmeler ve kalite kontrol ile çatı mevzuatındaki gelişmeler ve çatı pazarı konularında katılımcıları bilgilendirdi. - GAZİANTEP