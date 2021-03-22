GTO coin nedir? Gifto (GTO) Coin yorum ve grafiği! Gifto coin geleceği hakkında detaylar...
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GTO coin nedir? Gifto (GTO) Coin yorum ve grafiği! Gifto coin geleceği hakkında detaylar...

22.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:10
GTO coin nedir? Gifto (GTO) Coin yorum ve grafiği! Gifto coin geleceği hakkında detaylar...

GTO coin nedir? Sorusu ve Gifto (GTO) Coin yorum ve grafiği merak ediliyor. GTO coin, Ethereum üzerinde çalışan merkezi olmayan bir sanal hediye protokolüdür. GTO coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Gifto coin geleceği hakkında detaylar...

Gifto bugünkü fiyatı ₺0,356172 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺159.366.084 TRY. Gifto son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #624, piyasa değeri ₺274.337.105 TRY. Dolaşımdaki arz 770.236.879 GTO coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

GTO COİN NEDİR?

Asian Innovations Group tarafından oluşturulan GIFTO, Ethereum üzerinde çalışan merkezi olmayan bir sanal hediye protokolüdür. Proje, kullanıcıların GIFTO ERC-20 jetonunu herhangi bir Sosyal Medya Platformunda gönderip almasına izin vererek sanal hediyelerin oluşturulmasını ve değiş tokuşunu kolaylaştırır. İçerik oluşturucular, sanal hediyeler göndermekle ilgilenen hayranlar için web bağlantıları oluşturabilecek.

Ekip, Asia Innovations Group'u kurmadan önce girişimini Zynga'ya satan Andy Tian tarafından yönetiliyor. GIFTO, GIFTO belirtecinin benimsenmesini sağlamak için Upbit'in canlı akışlı mobil uygulamasında mevcut 20M kullanıcı tabanından yararlanma avantajına sahiptir. Proje, KPCB ve Wicklow Capital dahil olmak üzere bir dizi büyük kurumsal yatırımcıdan destek aldı.

Gifto (GTO) Coin yorum ve grafiği!GTOUSD Grafiği
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