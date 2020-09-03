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GTO Bulgaristan pazarını inceliyor

Gaziantep Ticaret Odası Dış Ticaret İstihbarat Merkezi tarafından organize edilen ve ihracatçılarla Balkan ülkeleri ticaret müşavirlerini bir araya getiren "Hedef Pazar Balkanlar" webinar serisinde bu kez Bulgaristan pazarı ele alındı.

GTO Bulgaristan pazarını inceliyor
03.09.2020 15:49 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:52

Gaziantep Ticaret Odası Dış Ticaret İstihbarat Merkezi tarafından organize edilen ve ihracatçılarla Balkan ülkeleri ticaret müşavirlerini bir araya getiren "Hedef Pazar Balkanlar" webinar serisinde bu kez Bulgaristan pazarı ele alındı.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım'ın da katıldığı, Gaziantep'in Bulgaristan ile olan ticari ilişkileri ve yeni fırsatların incelendiği webinarda konuşmacılar, Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel ve Türkiye'nin Sofya Ticaret Müşaviri Sinem Taştan oldu.

Yıldırım, buluşmadaki konuşmasında, geçen yıl Gaziantep'in Bulgaristan ile yaklaşık 55 milyon dolarlık bir dış ticaret hacmi olduğunu ifade ederek, karşılıklı ticarette Gaziantep lehine bir durum söz konusu olduğunu belirtti.

Geçen yıl kentten Bulgaristan'a 41,4 milyon dolar ihracat gerçekleştiğini aktaran Yıldırım, "Tabi ki amacımız bu hacmi çok daha yukarı seviyelere çıkarmak, ihracatımızı arttırmak. Birçok alanda Gaziantep'in büyük potansiyeli var. Amacımız bu potansiyeli kullanarak iş birliklerimizi artırmak, yeni fırsatları keşfetmek, ne satabiliriz, ne alabiliriz bunları öğrenmek. Üretim kabiliyetimizi ve ticari tecrübemizi buraya yansıtarak her iki tarafın da kazanacağı işbirlikleri geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Senem Güzel de Bulgaristan'da Gaziantep için büyük bir ticari potansiyel olduğuna dikkati çekerek, Gaziantepli iş insanlarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Sinem Taştan ise "Bulgaristan'da ticaret ve yatırım fırsatları" konulu sunum gerçekleştirerek, gelecek vadeden sektörler ve Bulgaristan'da iş yapma prosedürleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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