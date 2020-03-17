GTO başkanları Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını kutladı
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Gaziantep Ticaret Odası, Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Güncel

GTO başkanları Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını kutladı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü" münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

17.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:36
GTO başkanları Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını kutladı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü" münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.


GTO Başkanları yayımladıkları mesajda, Çanakkale Zaferi'nin yok olma aşamasına gelen bir milletin dirilişi, uyanışı, küllerinden yeniden doğuşu olduğunu ifade ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden bütün kahramanları rahmet ve minnet ile andıklarını kaydetti. Çanakkale Zaferi'nin tüm dünyanın şahit olduğu eşsiz bir destan olduğunu vurgulayan GTO Başkanları yayımladıkları mesajda,"Kahraman atalarımız 105 yıl önce bir zaferi gerçekleştirmiş, kısıtlı imkanlar ve tüm zor şartlara rağmen yenilmez denen orduları, dünyanın en büyük ve en güçlü donanmasını yerle bir ederek eşsiz bir destan yazmıştır. Çanakkale Zaferi, destanlarla, kahramanlıklarla ve emsalsiz mücadelelerle dolu olan Türk tarihinde adeta yeniden uyanışın, küllerinden doğuşun sembolüdür. Bu zaferi sembolleştiren kahramanlarımız, 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' diyen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 276 kiloluk top mermisini sırtlayıp topun ağzına yerleştiren Seyit Onbaşı'yı, yalnızca 20 kişilik birliğiyle İngilizlere karşı yılmadan direnen Mehmet Çavuş'u, 8 yaşında cepheyle tanışan Nezahat Onbaşı'yı, döktüğü mayınlarla dünyanın en gelişmiş donanmasına büyük darbe vuran Nusret Mayın Gemisi'ni asla unutmayacağız. Çanakkale'de elde ettiğimiz zaferle yakılan ateş bugün bağımsız ve özgürce yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti topraklarının kazanılmasını sağlamıştır. Çanakkale Zaferi, Türkleri esaret altına almaya çalışanların bozguna uğrayışı, iman ve vatan aşkıyla canlarını hiçe sayanların karşısında yok oluşudur. Bu zaferle tüm dünya görmüştür ki Çanakkale geçilmez, Türk esir edilemez. Ne mutlu ki bizlere böyle bir milletin evlatlarıyız, böyle kahraman ataların torunlarıyız. Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi büyük bir saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, topraklarımızı kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizden, korkusuzca, yiğitçe savaşan gazilerimizden binlerce kez razı olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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