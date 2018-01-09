Gto Başkanları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve GTO Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti. GTO Başkanları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yaptıkları yazılı açıklamada, "Taşıdığı değer ve önem gittikçe artan, iletişimin en etkili kanallarından biri olan basın; halkın haber alma, kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün güvencesidir. Basın halkı doğru şekilde bilgilendirdiği sürece, bireyin ve toplumların olup bitenleri sağlıklı bir şekilde değerlendirip kanaat edinmesi ve birbirleriyle bütünleşmesi mümkün olmaktadır. Kendi sorumluluğunun bilincinde olan ve bu bilincini eyleme dönüştürürken hak ettiği özgürlüğe sahip olan bir basın, demokrasinin vazgeçilmez gereklerindendir" ifadelerine yer verdiler.

Mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan gazetecilerin toplumsal kalkınma için önemli bir rol oynadığını belirten GTO başkanlarının açıklamasında, "Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi "Basın ulusun ortak sesidir. Bir güç, bir okul, bir yol göstericidir." Basının güçlü olması, gerek ifade özgürlüğünün temini gerekse kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması anlamında büyük önem taşımaktadır.Günümüzde birçok basın mensubu çok zor koşullar altında görev yapmakta ve mesleğinin doğası gereği büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır.Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan; ilimizin kalkınmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesinde önemli katkılar sunan basınımızın özverili çalışmaları takdire şayandır. Gaziantep Ticaret Odası olarak; zor şartlar altında bile görev bilincini kaybetmeyen, üstün gayret ile habercilik anlayışından ödün vermeden fedakarca çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, ilimize ve ülkemize verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz" denildi.. - GAZİANTEP