Gto Başkanı Yıldırım Temmuz Ayı İhracatını Değerlendirdi

İhracat verilerine ilişkin bir değerlendirme yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ihracattaki rekor artıştan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gaziantep iş dünyasını özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerine göre Gaziantep, Temmuz ayında 565 milyon 500 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2018 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise 3 milyar 902 milyon 494 bin dolarlık ihracatla Gaziantep, en çok ihracat yapan 10 kent arasında 6. sıradaki yerini korudu.

Gaziantep'in ihracat artışı devam ediyor. Temmuz ayında ihracatını yüzde 17.6 arttıran Gaziantep, en fazla ihracat yapan 6. İl olmaya devam etti.

Gaziantep'in Temmuz ayı ihracatını 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 17.6 oranında, yılın ilk 7 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttırdığına dikkat çeken GTO Yönetim Kurulu başkanı Yıldırım, "Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesinin yolu ihracattan geçiyor. İhracatımız artarken, ithalatımızı da kontrol altına almak zorundayız. Özel sektörümüzün gayretleri ve Hükumetimizin destekleri cari açığı azaltacak güce sahibiz.

Ülkemiz ve Gaziantep ihracatındaki ivme memnuniyet verici. Hedefimiz bu ivmeyi kaybetmeden yılı kapatmak. Bunun için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Kentimizin ve ülkemizin sesini dünyanın dört bir yanında duyuracağız" dedi.

Yaz döneminin Gaziantep için ihracat anlamında bereketli geçtiğine vurgu yapan Yıldırım,"Başarılarımızı sürdürebilmek için katma değer oluşturmak zorundayız. Daha yüksek rakamlar için katma değerli üretim modellerine geçmeliyiz. Kentimizin ve ürünlerimizin tanıtımını alım gücü yüksek pazarlarda en doğru şekilde yapmalıyız. İhracatımızın sürekli artarak devam etmesinden gurur duyuyoruz. İhracatımızın artması için büyük gayret sarf eden ihracatçılarımızı kutluyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP