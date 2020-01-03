GTO Başkanı Yıldırım: "Gaziantep, 2019 yılını yüzde 7,7 ihracat artışı ile kapattı"

03.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:00

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye üretiminin ve ihracatının en güçlü aktörlerinden biri olan Gaziantep'in 2019 yılını yüzde 7,7 ihracat artışı ile kapattığını belirtti.

Yıldırım, yazılı açıklamasında, 2019 yılında Türkiye ihracatının yüzde 4'ünü gerçekleştiren Gaziantep'in ihracatta önemli başarılar elde ettiğini kaydetti.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye üretiminin ve ihracatının en güçlü aktörlerinden biri olan şehrimiz, 2019 yılını yüzde 7,7 ihracat artışı ile kapattı. Bu, Türkiye ihracat artışının 3 katından fazla bir artış oranı. 2019 yılında toplam 7 milyar 471 milyon 843 bin dolar ihracat ile ülkenin en fazla ihracat yapan 6. kenti olan Gaziantep, bu performansı ile tarihinin en yüksek ihracat rakamını gerçekleştirdi. 2020 yılında yolumuza yeni rekorlara ulaşmak hedefi ile devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

Aralık ayında 624 milyon 694 bin dolar ihracat gerçekleştiren Gaziantepli ihracatçılara gösterdikleri performans ve ekonomiye sundukları katkı için teşekkür eden Yıldırım, "Hedefimiz elbette ihracatta, üretimde, turizmde, yani ülke kalkınmasına değer katacak her alanda yeni ve sürdürülebilir rekorlara imza atmak. Bu noktada Gaziantep'in vizyonu ve altyapısı var. Başarmak için ihtiyacımız olan şey, her zaman dile getirdiğimiz üzere katma değer. Yeni rekorlarımızı katma değeri yüksek, yerli ve milli ürün ve hizmetlerle elde etmek için çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA