Gto Başkanı Yıldırım'dan Kağıttaki Kdv'nin Kaldırılması Talebi

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde, başta kağıt olmak üzere hammadde fiyatlarındaki anormal artışlara dikkat çekti.

Yıldırım, "Kağıtta KDV 1'e düşürülsün. Hatta sıfır KDV uygulaması olsun" dedi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu üyeleri Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette basının içinde bulunduğu ekonomik sorunlar masaya yatırıldı.

"Basın bize güç katıyor"

Gazetecilerin kendilerine güç ve değer kattığını söyleyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, "Paydaşlarımızla birlikte şehre değer katacak kurum ve kuruşlarının kişileriyle birlikte çalışmak bizim en büyük şiarımız olacaktır. Bu şehirle ilgili söyleyecek sözlerimiz vardır. Bu şehrin de ekonomisinin dışında sosyal ve kültürel olarak da çocuklarımıza borcumuz vardır. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Elbette her zaman aynı kulvarda yürüyemeyebiliriz. Ama asgari müşterekte değil azami müşterekte birleşmek en büyük amacımızdır. Sizin nezdinde tüm camiaya yeni yönetim hayırlı olsun. Umut ediyorum daha güzel işler yaparız" dedi.

"Sorunları birlikte çözelim"

Zor bir süreçten geçtiklerini belirten Yıldırım, "Gaziantep'te gazetecilere bizlerde katkı sağlamak için ilk hamleyi yapan kurumlardan bir tanesiyiz. Hem ekonomik, hem de yapısal olarak bizim meslek komitemiz var. Gazetecilerin de odamıza üye olduğu meslek komitesinde ekonomik konuyla ilgili bir çalışma yapalım. Hep birlikte ne yapmamız gerekiyorsa konuyu masaya yatıralım. Adalet Bakanımızdan ne talep ettiysek geri çevirmedi. Gaziantep olduğu noktada bütün milletvekillerimiz tek saf tutuyor. Herkesin kullandığı kağıt miktarı, kalıp miktarı belli. Bunlarla ilgilide KDV'nin belli bir dönem yüzde 1'e çekilmesi, KDV'nin yarıya indirilmesi ya da daha aşağı indirilmesi çözümü üretilebilir. Hatta sıfır KDV olabilecek çözümlerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Onunla ilgili bir çalıştay yapalım. Bunula ilgili ortak bir rapor hazırlayalım. Hep birlikte gidip bakanımıza, milletvekillerimize sunalım. Neler yapabiliriz birlikte masaya yatıralım" şeklinde konuştu.

"Gaziantep ortak akılla yönetiliyor"

Ziyaretten dolayı memnun olduklarını ifade eden GGC Başkanı İbrahim Ay ise, "Gaziantep Ticaret Odası ile iç içe uyumlu bir çalışma sürecindeyiz. İnşallah bunu arttırarak ileriki günlerde devam ettireceğiz. Biz inanamıyoruz ki ticaret odası eski ticaret odasından çıktıyı daha da yükseltecek. Bu yönetim onunla ilgili inancımız tam. Bizler odamızın her zaman yanındayız. Destekçisiyiz. Gaziantep'in faydasına olacak her türlü proje destekçiniz. Gaziantep ortak akıl ile yönetilen bir şehir. Gerek ekonomi, turizm gerekse gastronomi yönünden zengin bir şehir" ifadelerini kullandı.

"Yerel basına önem verilmesi gerekiyor"

Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiklerini belirten Ay, "İnşallah hep birlikte iş birliğiyle bu zorlu süreci atlatacağız. Her zaman ortak proje yapamaya hazırız. Gaziantep basının önemli problemeler var. Biz yönetim olarak bir rapor hazırladık. Adalet bakanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza sizlere de sunacağız. Gerçekten yerel basına önem verilmesi gerekiyor. Bu konuda da sizden destek isteyeceğiz. İhracatta ekonomide hedefe ulaşabiliyorsak Gaziantep basını olarak da güzel projeler yapmak işitiyoruz. Bizlerde sizlerin her zaman destekçiniz" diye konuştu. - GAZİANTEP