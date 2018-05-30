Gto Başkanı Tuncay Yıldırım, "İlk 500'e Giren Firmalarımızın Başarısıyla Gurur Duyuyoruz"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında Gaziantep'ten 24 firma yer aldı. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan 24 firmayı başarılarından ötürü kutladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım yaptığı açıklamada, "2017 yılının ülkemiz ve Gaziantep için çok zorlu geçmesine karşın Gaziantep'ten 24 firmanın ilk 500 arasında yer alması Gaziantep'in ve Türkiye'nin gururudur. Gaziantep her alanda başarılarını sürdürüyor. 2017 yılında da sanayicilerimiz gece gündüz demeden üretim ve ihracat yaptılar. Firmalarımız her türlü takdiri ve övgüyü hak ediyor" dedi.

Gaziantep'ten 24 firmanın Türkiye'nin en büyükleri arasında yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in ve ülkenin kalkınması için sanayicilerin ve iş adamlarının bütün güçleriyle çalışmaya devam ettiğini belirtti. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Kentimizin ve ülkemizin kalkınması için mevcut durumumuzu asla yeterli görmeden birlik ve beraberlik içinde belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Etrafımızdaki ülkelerde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen sanayicilerimiz, iş adamlarımız ve ticaret erbabımız çalışmaya devam ederek başarıyı taçlandırıyorlar. Bu başarıya imza atarak İSO tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'araştırmasında yer alan firmalarımızla gurur duyuyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Gaziantep ülke ekonomisinin lokomotif kenti olmaya ve başarılarıyla anılmaya devam ediyor. Firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, ülke ve kent kalkınmasına verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Üreterek şehir insanına istihdam sağlayan, ihracat yaparak Gaziantep ve Türkiye'ye ekonomik katkı veren bu firmalarımızın sayısının artmasını umut ediyoruz. Firmalarımız bulunduğumuz coğrafyada yaşanan bütün olumsuz gelişmelere rağmen yılmadan özveri ile çalışarak başarıya ulaşıyorlar ve her türlü övgüyü hak ediyorlar" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP