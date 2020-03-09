GTF Forumu: Kadın liderliği global platformda Uluslararası Kadınlar Günü kapsamında, kadınların farklı toplumlarda ve kültürlerde üstesinden gelmeleri gereken zorlukları anlamak ve harekete geçebilecekleri mesajları belirlemek amacıyla dünyanın beş kıtasında sekiz ülkeden 68 konuşmacının ve 600 izleyicinin eş zamanlı ve canlı bağlantılı...

Uluslararası Kadınlar Günü kapsamında, kadınların farklı toplumlarda ve kültürlerde üstesinden gelmeleri gereken zorlukları anlamak ve harekete geçebilecekleri mesajları belirlemek amacıyla dünyanın beş kıtasında sekiz ülkeden 68 konuşmacının ve 600 izleyicinin eş zamanlı ve canlı bağlantılı olarak katıldığı küresel bir panel düzenlendi.

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası – BCCT işbirliği ile Londra merkezli GTF ( Global Thinkers Forum – Küresel Düşünürler Forumu) tarafından "Athena40 Küresel Sohbeti" kapsamında organize edilen "Kadın Liderliği Davası" konulu panelde kadınlara özel mesajlar verildi. İstanbul, Kaliforniya, Londra, Atina, Beyrut, Amman, Joburg ve Karaçi'deki lider kadın profilindeki panelistler kadınlar için büyük zorlukların ve fırsatların nerede olduğu, küresel olarak gerçek değişim yapıcıları ve daha fazla çeşitlilik ve katılımı teşvik etmek için neler yapılabileceği konularını ele aldı.

Global Panelin İstanbul'da gerçekleşen bölümü BCCT'nin desteğiyle Ferko'da düzenlendi. BCCT Kıdemli Danışma Kurulu Üyesi Tim Bright tarafından yönetilen panele HM Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Komiseri ve HM İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, TurkishWin Kurucusu ve Başkanı Melek Pulatkonak, Genç Guru Akademisi - YGA Melike Aydın ve Teknoloji ve İnsan Kolejleri Kurucusu ve CEO Zeynep Dereli katıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik,

BBC World'den Tim Willcox moderatörülüğünde video konferans sisteminde eş zamanlı ve canlı bağlantılı paralel oturumlar şeklinde gerçekleşti. Panelde gündemde global katılımcılarda gelen ortak görüşlerden örnekler şu şekilde;

"Toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununa 'çift tıkladığınızda'bunun uzun vadeli bir alıştırma olduğunu fark edersiniz. Bu sadece kadınlar için değil insanlık için zorluklarla baş etme durumudur."

" 'İyi bir anne olmak' gibi kültürel konular, kadınları finansal bağımsızlık ve aile arasında seçim yapmaya zorlar. Değişime ilham vermek için daha fazla kadın rol modeline ihtiyacımız var.Kendine güvenen kız çocuklarını yetiştirmek için rol modeli çok önemlidir.

"Çocukların okul öncesi eğitimi için de daha güvenli ve daha donanımlı yerler çoğaldığı sürece daha fazla kadın işe geri dönebilir.

"Erken çocukluk eğitimi ücretsiz ve kolay erişilebilir olmalıdır. Aksi takdirde, eğitimlerine yedi yaşında başlayan çocuklar, üç yaşında okula başlayan çocuklar arasındaki boşluğu kapatamazlar.

"Kadınların sorunları çözmeye cesaret etmesi ve daha fazla sorumluluk alması daha sosyal ve politik olarak farkında nesiller için gereklidir.

"Finansal kaynaklara erişiminiz yoksa, girişimci olmanız güçleşir."

Kaynak: DHA