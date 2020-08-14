GTD Turizm bakanından tam destek aldı
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GTD Turizm bakanından tam destek aldı

Gastronomi Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Boztepe ve beraberindeki heyet,Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

GTD Turizm bakanından tam destek aldı
14.08.2020 11:00 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:26

GTD'den yapılan açıklamaya göre Boztepe ile Yönetim kurulu üyeleri,Kültür Turizm Bakanı Ersoy ve Bakan yardımcısı Nadir Alparslan'ı ziyarette bulundu.

Ziyarette 2023 hedefleri ve 2021 hedefleri planlamaları için görüş alışverişinde bulunuldu.Türkiye Gastronomi haritasının oluşturulmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada Bakan Ersoy'un Gastronomi Turizmine yönelik.''Zengin Türk Mutfağının yeni oluşturulacak gastronomi rotaları ile turizme ivme kazandıracağı ve markaların tanıtımı ''konusunda da çok büyük katkı sağlayacağı şeklinde değerlendirmesi de yer aldı.

GTD Xsights Pandemi araştırma Raporu ve Gastroköy projelerini detaylı sunum yaptı.

Bakan Ersoy'a bazı hediyelerin takdim edildiği ziyarette,GTD Genel sekreteri Levent Eren,Başkan Yardımcısı Koraltan Saygın,YK Üyesi Önder Dinler,Kahramanmaraş GTD Başkanı Sami Kervancıoğlu,GTD Trabzon Başkanı Ahmet Tütünci,GTD Bilim Kurulu üyesi ve Çevre Komitesi Başkanı Doç.dr.Efsun Dindar,GTD Dış İlişkiler Komite ütesi Nermin Yurtoğlu,GTD Bilim Kurulu üyesi Dr.Nur Undey,Aşçılar Federasyonu Başkanı Salih Güney de hazır bulundu.

Kaynak: Bültenler

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