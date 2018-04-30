Gtb Yönetim Kurulu Başkanı İbaş Açıklaması

Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş, kentte bir Fındık Müzesi kurulması için hazırladıkları projeye ilişkin, "Fındık Müzesi, fındığın başkenti olma vizyonumuza çok çok değerli şeyler katabilecek bir proje. Hatta ve hatta dünya kültürel miraslarına aday olabilecek bir proje." dedi.

İbaş, Borsa'da düzenlediği basın toplantısında, kurum olarak fındık sektörünün gelişimi için projeler üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Giresun kalite fındığın satışı için e-ticaret sitesi kuracaklarını dile getiren İbaş, "Giresun fındığının marka olarak akıllarda devam edebilmesi ve daha kıymetli kılınması için buna mecburuz. Bu sayede üyelerimizin üretmiş oldukları her türden ürün çeşidini nihai tüketiciyle buluşturarak tarım ticaretinin bu yolla daha etkin ve verimli yapılabilmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsasının daha aktif hale getirilmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini anlatan İbaş, fındık tarımının kalite ve verimlilik açısından geliştirilmesine yönelik yeni projeler hazırlayacaklarını ifade etti.

İbaş, Giresun'da Fındık Müzesi kurulmasına yönelik projelerine değinirken de "Çok yakın zamanda bu projenin bütçelendirilmesi için dosyamızı hazırlayıp ilgili makamlara sunacağız. Sonrasında da malum istenen ve beklenen odur ki bu projenin hayata geçirilmesi için yer tahsisinin gerçekleştirilmesi. Böyle bir projenin sahil alanında ve İstanbul ve diğer büyük illere dönüş istikametinde olması zorunluluğu var." dedi.

Fındık Müzesinin turizmin yanı sıra Giresun'un fındığın başkenti olma vizyonuna da değer katacağını söyleyen İbaş, "Bizden sonraki nesillere anıt eserler bırakılabilecek bir proje. Hatta ve hatta dünya kültürel miraslarına bizce aday olabilecek bir proje. Bu projemize ciddi yaklaşım sağlanabilirse Giresun adına devasa bir hizmet üretmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Devletin, fındık bahçelerinin belirli bir program dahilinde yenilenmesine destek vermesi gerektiğini belirten İbaş, şunları kaydetti:

"Bu bahçelerin ortak olarak daha verimli halde üretim yapılabilmesi için köy köy kooperatifleşmenin cazip hale getirilmesi için destekler verilmesi lazım. Aksi halde Giresun, fındık üretiminde ve ekonomisinde daha da geriye gitmeye devam edecektir. İnşallah biz buna izin vermeyerek devlet yetkililerimize bunları anlatıyor ve proje sunuyor olacağız."