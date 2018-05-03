Gtb ve Tübitak Arasında "Gıda Yenilikçilik Merkezi" İş Birliği

Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş, TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü ile ortak yürüttükleri proje kapsamında "INNOFOOD (Gıda Yenilikçilik Merkezi) Giresun Gıda Test ve Analiz Laboratuvarı ve Taşınabilir Fındık Kurutma Prototip Tesisi" kurulmasını hedeflediklerini bildirdi.

İbaş, yaptığı yazılı açıklamada, TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar ile ortak bir toplantı gerçekleştirildiğini ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Borsa yerleşkesi içerisinde kurulacak laboratuvar ile tesis binasının 2019 yılının ilk aylarında temelinin atmasının planlandığını kaydeden İbaş, sürdürülebilir bir fındık tarımının sağlanması için projenin büyük önem arzettiğini vurguladı.

İbaş, proje kapsamında Ar-Ge merkezi kurulacağını, burada başta fındık ve çay ürünleriyle ilgili araştırmalar ile yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tesisin ilimize, ülkemize ve özellikle fındık tarımına yenilikçi, katma değeri yüksek ürünler geliştirmesi birinci hedefimiz. Özellikle bölgemizde sürdürülebilir bir fındık tarımını teşvik etmek için yeni, katma değeri yüksek ürünler üretmemiz, Giresun kalite fındığı değerli kılacak projeler geliştirmemiz lazım. Bunun için de Ar-Ge'ye bütçe, zaman ayıran kurumlar ve bireyler olmamız gerekiyor. GTB, kurumsal kimliği ile birlikte Allah nasip ederse bunu da başaracak güçte ve vizyonda. Bunun için elimizden geleni yapacağız."