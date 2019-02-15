Gtb ve Gto Antep Fıstığı Meslek Komiteleri Ortak Toplantı Düzenledi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Antep fıstığı meslek komitelerinin üyeleri, ortak komite toplantısında bir araya geldi.

GTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GTB 1 Nolu Antep Fıstığı, Fındık, Yer Fıstığı ve Ceviz Toptan Ticareti-Fıstıkçılar Meslek Komitesi ile GTO 3 Nolu Antep Fıstığı ve Kuruyemiş Meslek Komitesi üyeleri, GTB meclis salonunda düzenlenen ortak komite toplantısında buluştu.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz'ın katıldığı toplantıda, sektörde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve ortak çalışmalar ele alındı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı, Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk Projesi'ni bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle hizmete girecek 10 bin ton kapasiteli lisanslı deponun Türkiye'de sektör için bir ilk oluşturacağını ifade etti.

Kente Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi kazandırmak için TÜBİTAK MAM ile ortak proje yürüttüklerini kaydeden Akıncı, cihaz ve ekipman alımlarıyla yaklaşık bütçesinin 1,7 milyon avroyu bulması beklenen tesis için gerekli tüm fizibilite çalışmalarının tamamlanarak protokollerin imzalandığını aktardı.

Akıncı, tesisin fıstık işlemedeki geleneksel yöntemlerin yerini daha modern teknolojilere bırakmasına ve ürünün kalitesinin korumasına katkı sağlayacağını belirtti.

GTB Meclis Başkanı Tiryakioğlu ise Antep fıstığında üretim anlayışının değiştiğini ifade ederek, "Üretimde verimli topraklar ve aşılı fidanların tercih edilmesiyle birlikte, sulama bilincinin gelişmesi üründe mahsul süresini kısalttı. Ülkemizde 27 ilde üretimi yapılan Antep fıstığında toplam rekoltenin yüzde 98'i şehrimizde işleniyor. Özellikle bu sene ihracatta önemli bir artış ivmesi yakalandı. Rekoltemiz yeni dikilen fidanlarımızın da meyve vermesiyle birlikte artık her yıl kademeli olarak artış gösterecek. Bu nedenle sektör olarak gerekli altyapımızı daha yüksek rekoltelere cevap verecek şekilde hazırlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da Antep fıstığında rekoltenin arttırılması ve kalitenin korunmasına yönelik çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü belirtti.

Antep fıstığına tarımsal ürün desteği verilmesi talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı TOBB Ekonomi Şurası'nda da dile getirdiğini kaydeden Yıldırım, üreticiyi teşvik edecek tarımsal desteklemenin bugün endüstriyel bir ürün haline gelen Antep fıstığının kayıt altına alınmasına da fayda sağlayacağını aktardı.

GTO Meclis Başkanı Teymur ise sektörün tüm temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturacağı ve ortak kararlar alacağı bir birlikteliğin ürünün geleceğini tayin edeceğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ise Gaziantep'in yaklaşık 370 bin hektar tarım arazisinin yüzde 35'inde Antep fıstığı yetiştiriciliği yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA