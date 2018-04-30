Gtb' Vali Yerlikaya'ya Ziyaret

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Divanı ile Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

Nisan ayı içerisinden gerçekleştirilen organ seçimleri sonrası yeni meclis divanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan GTB heyeti, Vali Ali Yerlikaya ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. GTB heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yerlikaya, yaptığı konuşmada, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamı içerisinde gerçekleşen bir seçim dönemini yüzünüz akıyla artık geride bıraktınız. Teslim almış olduğunuz hizmet bayrağı artık sizlerim omuzlarınızda, zor ama bir o kadarda onurlu bir göreve talip oldunuz. Yeni görevlerinizde başarı ve muvaffakiyetler diliyorum. Allah utandırmasın" dedi.

Ziyarette, GTB'nin süren projeleri hakkında Meclis Başkanı Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı'dan bilgiler alan Vali Yerlikaya, Et Borsası'nın Gastronomi kenti Gaziantep için taşıdığı öneme vurgu yaptı. GTB Meclis Başkanı Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise ziyarette, GTB'nin tamamlanan ve halen çalışmaları süren projeleri hakkında açıklamalarda bulundular. GTB Meclis Başkanı Tiryakioğlu,inşaat çalışmaları devam eden ET Borsası, GTB yeni idari hizmet binası, Antep fıstığı lisanslı depoculuk projeleri gibi önemli yatırımları en kısa süre içerisinde hizmete kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı ise hedeflerini yüksek tuttuklarını ve Gaziantep ekonomisinin gelişmesine katkı sunacak vizyon projelere yeni dönemde de ara vermeden devam edeceklerini ifade etti. Ziyarete, Meclis Başkan Yardımcıları Enver Çokay, Karaca Türkmen, Meclis Katip Üyesi Ahmet Karakan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Yönetim kurulu Üyeleri Fatih Çakır, Nebi Koca, Bilal Darı, Turgay Doğan ve Genel Sekreter Özgür Bayram katıldı. - GAZİANTEP