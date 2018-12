Gtb, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu Ağırladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'İş Dünyası Ekonomi Buluşmaları' toplantısına katılmak üzere geldiği Gaziantep'te, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret ederek, meclis ve yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

TOBB'un A sınıfı akredite borsaları arasında yer alan GTB'yi, sürdürdüğü tüm çalışmalar ve projelerden dolayı kutlayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, GTB'nin faaliyetleriyle Türkiye'de tüm borsalar arasında örnek teşkil edecek bir hüviyete doğru gittiğini söyledi.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyeleri 'nin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Gaziantep borsamız tarım sektörüne ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacak yararlı projeler ve faaliyetler yürütmekte. Tüm bunlardan dolayı kendilerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Odalar ve Borsalar Birliği olarak elimizden gelen desteği her zaman vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Konuşmasında Gaziantep ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Gaziantep'e gelirken rakamlara baktım son derece güzel. Mesela 10 yıl önce Türkiye'de 1000 sanayi kuruluşu içinde Gaziantep'teki firma sayısı 29 iken, şimdi bu rakam 57'ye çıkmış durumda. Bu aslında Gaziantep ekonomisinin ne kadar hızlı geliştiğini ve çarkların diğer illere göre nasıl daha iyi döndüğünün en somut göstergesidir" şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu ayrıca, GTB'yi TOBB'un A- sınıfı akredite borsaları arasında yer almasından ve gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel lezzetlerine yönelik sürdürdüğü Coğrafi İşaret Tescil çalışmalarından dolayı da tebrik etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise borsanın projeleri hakkında bilgiler verdi.

Et Borsası

Son birkaç yıl içerisine bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak vizyon projeler sığdırdıklarını kaydeden Tiryakioğlu, "Türkiye'nin en modern et hali ve et borsasını şehrimize kazandırmak istiyoruz. Toplam 32 bin metrekare alan üzerinde inşaatı devam eden Et Borsasının modellemesini Avrupa'da ki benzerlerini inceleyerek geliştirdik. Monoray sistemlerine sahip olan tesiste, et teşhir ve satış salonlarının yanı sıra 4 adet soğuk hava deposu ile 70 adet kasap dükkanı yer alacak. Etin el değmeden son tüketiciye kadar ulaşmasına katkı sunacak olan Et Borsasını 2019 yılında hizmete kazandırmak istiyoruz" dedi.

Antepfıstığı Lisanslı Depo Projesi

Tiryakioğlu, Antepfıstığı Lisanslı Depo projesinin de Türkiye için bir ilk oluşturacağına dikkat çekti. Tiryakioğlu, projenin İKA'nın sağladığı 14 milyon TL destekle hayata kazandırılacağını söyleyerek,""Antepfıstığının analizle sınıflandırılarak koruma altına alınacağı 10 bin ton kapasiteye sahip lisanslı depomuz, yeşil altın olarak tabir ettiğimiz ürünümüzün muhafazası noktasında sektöre önemli katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Tarımda Sanayinin Başkenti Gaziantep"

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı'da yaptığı konuşmada TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu aralarında görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, GTB'nin 60 yıl önce tarım ticaretinin yapıldığı Tuz Hanında mütevazi bir odada başlayan hizmet yolculuğunu, bugün Türkiye'nin tescil bakımından en büyük 5 borsasından biri olarak sürdürdüğünü aktardı.

GTB'nin sloganının 'Tarımda Sanayinin Başkenti Gaziantep' olduğunu vurgulayan Akıncı, "Gaziantep ülkemiz gıda sanayinin ve ihracatının lokomotif şehirlerinin başında gelmekte. Biz var olan bu potansiyeli çok daha üst noktalara taşımak ve 2023 hedeflerimiz doğrultusunda kentimizi bir üs ve cazibe merkezi haline dönüştürmek istiyoruz. Bu nedenle tüm çalışmalarımızı ve projelerimizi bu yönde tesis ediyoruz" diye konuştu.

Toplantının sonunda GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı tarafından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na günün anısına bakır işleme vazo taktim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA