GTB'nin Hububat Emtia Merkezi Fizibilite Raporu yayımlandı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA), "2018 Fizibilite Desteği Programı" kapsamında aldığı mali destekle, kente kurulması planlanan "Hububat Emtia Merkezi"nin, fizibilite raporunu yayımladı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yazılı açıklamasında, raporda, Hububat Emtia Merkezinin, Gaziantep ticari hayatına sağlayacağı katkı, finansal değerlendirmeler ile swot ve risk analizlerine yer verildiğini belirtti.

Emtia merkezinin, Gaziantep'i tarımsal ürünlerin ticareti noktasında bölgede cazibe merkezi haline getireceğini vurgulayan Akıncı, İKA'nın mali destekleriyle hizmete açılması planlanan merkezin, sektörde kümelenmeyi sağlayarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Akıncı, 140 sayfalık fizibilite raporunun içeriği hakkında da bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"Raporun ilk bölümünde dünyada emtia borsalarına ilişkin yaklaşımlar ve politikalar ele alınarak, ulusal dokümanlarda buna ilişkin hedefler irdelendi. Hububat Emtia Merkezine neden gereksinim duyulduğuna ilişkin detaylı açıklamaların yapıldığı diğer bölümlerde ise Gaziantep'in sosyo-ekonomik yapısı, Güneydoğu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinin tarımsal ürün potansiyeli ile Gaziantep'in tarıma dayalı gıda sanayisine ilişkin bilgilere yer verildi. Raporda ayrıca, talep, swot ve risk analizlerinin yanı sıra finansal ve teknik değerlendirmelerin sonuçları paylaşıldı."

Emtia merkezinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren tüm üretici ve tacirlere hitap edeceğini belirten Akıncı, elektronik satış salonu, modern laboratuvarları, tüccar ofisleri, lisanslı depoları ve sosyal tesisleri ile ihtiyaç duyulan birçok farklı donanımı bünyesinde barındıracak olan merkezin, sektörde bir ilki teşkil edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA