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GTB meslek komiteleri ortak toplantıda buluştu

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), bünyesinde faaliyet gösteren 12 meslek komitesinin başkan ve üyelerine yönelik 'Ortak Meslek Komitesi ' toplantısı düzenledi.

GTB meslek komiteleri ortak toplantıda buluştu
31.08.2020 16:06 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:09

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), bünyesinde faaliyet gösteren 12 meslek komitesinin başkan ve üyelerine yönelik 'Ortak Meslek Komitesi ' toplantısı düzenledi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıda sektörel sorun ve çözüm önerileri ele alınarak, borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, meslek komitelerinin oda ve borsaların faaliyetlerinin düzenlenmesi ve üye memnuniyetinin sağlanması noktasında önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Gerçekleştirilen tüm projelerin temelinin üyelerden gelen talepler doğrultusunda şekillendiğini ve hayata kazandırıldığını belirten Tiryakioğlu, "Bu bağlamda bulundukları sektörleri temsil eden meslek komitesi üyelerimizin sektörlerinin gelişimine ve sorunların çözümüne yönelik atacakları yol gösterici adımlar aynı zamanda kentimizin refah seviyesinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır "dedi.

GTB'nin 12 farklı meslek grubunda yer alan meslek komitelerinin talepleri ve gayretleri doğrultusunda şu ana kadar son derece başarılı çalışmalara imza atıldığını vurgulayan Tiryakioğlu, Et Borsası ve Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk gibi sektörlerinde bir ilk olan yatırımların bu özverili çalışmaların bir neticesi olarak ortaya çıktığını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin Türkiye'de olumsuz etkilerinin hissedilmeye başlandığı ilk andan itibaren meslek komitelerinin zaman kaybetmeden aksiyon aldığını kaydeden Tiryakioğlu, "Sektörel sorunların sahada tespiti ve çözüm önerilerinin ilgili bakanlıklar ile TOBB'a bildirilmesi noktasında meslek komitelerimiz hazırlanan tüm raporlarımızın temel kaynağını oluşturmuştur" ifadelerini kullandı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise, konuşmasında meslek komitelerinin görev ve sorumluluklarının önemine işaret etti. Covid-19 tedbirleri kapsamında ortak meslek komite toplantısını yüz yüze yapamadıklarını aktaran Akıncı, "Gönül isterdi ki geçmiş yıllarda olduğu gibi toplantımızı yüz yüze müşterek yapalım fakat gerek sizlerin gerekse de işletme çalışanlarınızın ve ailelerinizin sağlığını riske etmemek adına toplantımızı dijital ortamda gerçekleştirmeyi tercih ettik. İnşallah en kısa süre içerisinde bu salgın illetinden kurtularak, görüşmelerimizi yüz yüze daha verimli ve sağlıklı bir şekilde düzenleriz" diye konuştu.

Meslek komitelerinin etkin ve verimli çalışmasının temsil ettikleri sektörlere katkı sağlamasının yanı sıra kentin sosyo-ekonomik alanda gelişimine de pozitif etkiler sunduğunu dile getiren Akıncı, bunun en seçkin örneklerinin GTB komitelerinin çalışmalarında yer aldığını söyledi.

Konuşmasında inşaat çalışmaları tamamlanan ve kısa süre içerisinde resmi açılışlarının yapılması planlanan Et Borsası ve Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk tesisleri hakkında da açıklamalarda bulunan Akıncı, tamamlanan ve devam eden sektörel UR-GE çalışmaları, Gaziantep'in geleneksel ürünlerine yönelik gerçekleştirilen coğrafi işaret tescil faaliyetleri, Menengiç Kahvesini Tanıtıyoruz Projesi ve Baharatçılar Meslek Komitesinin girişimleriyle kurulacak olan Baharatçılar Sitesi ile ilgili de bilgiler verdi.

Toplantı, pandemi sürecinin ekonomiye etkilerinin değerlendirilmesi ve meslek komitelerinin talep ve çözüm önerilerinin görüşülmesiyle sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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