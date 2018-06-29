Gtb Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Ziyaretler

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile meclis divanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Gaziantep Adliyesine ziyarette bulundu.

Geçtiğimiz aylar içerisinde gerçekleşen GTB organ seçimlerinin ardından göreve başlayan borsa başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleri, kentte çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik sürdürdükleri ziyaretlere devam ediyor. Ziyaretler çerçevesinde GTB heyeti son olarak, 5.Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın ve Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya'yı ziyaret etti. Ziyarette, GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı, borsanın faaliyetleri, tamamlanan ve yapımı süren projeleri hakkında bilgiler verdiler.

Ziyarete, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Meclis Katip Üyesi Ahmet Karakan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kara, Fatih Çakır ve Nebi Koca'da katıldılar. - GAZİANTEP