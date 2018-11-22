Gtb Laboratuvarı Sade Yağda Tağşiş Analizine Başladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Koca, Gaziantep'te özellikle baklava ve tatlı imalatında kullanılan sadeyağda tağşiş analizi yapmaya başladıklarını açıkladı.

GTB Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş Başkanı Nebi Koca, yaptığı yazılı açıklamada, TÜRKAK Akreditasyonuna sahip GTB Laboratuvarında, sadeyağ tağşiş analizi hizmetinin verilmeye başlandığını bildirdi. Analiz sonuçlarının talepte bulunan imalatçı, tüketici ve üreticilere bir gün gibi kısa bir süre içerisinde verildiğini kaydeden Koca, "Sadeyağ Türk Gıda Kodeksi, Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliğinde "Süt ve/veya süt ürünlerinden elde edilen, su ve yağsız kuru madde unsurlarının tamamına yakın bölümü uzaklaştırılmış, ağırlıkça en az yüzde 99 oranında süt yağı içeriğine sahip ürün olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda sadeyağ ticari olarak en pahalı süt ürünüdür. Sadeyağın üretiminde hammaddenin sadece süt yağı olması ve maliyetinin yüksekliği, özellikle merdiven altı tabir edilen yerlerde farklı yağların ilavesi ile hileli sadeyağ üretimine de sebep olmaktadır. Sadeyağda yapılan bu tarz hileli girişimler hem tüketici sağlığını hem de bölgemizdeki süt ürünleri endüstrisini olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan araştırmalara göre sadeyağ benzeri süt yağlarına Palm yağı, Koyun iç yağı, Margarin gibi ekonomik değeri düşük yağların hile amaçlı katıldığı tespit edilmektedir. Bu anlamda Gastronomi kenti şehrimizde gerek baklava ve tatlı imalatı yapan işletmelerimiz, gerekse de sadeyağ üretimi ve ticareti yapan firmalarımız için hileli ürünlerin tespiti büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple Sadeyağ numunelerini laboratuvarımıza gönderen müşterilerimizin, TÜRKAK'tan akredite bir şekilde sterol kompozisyonu analizini yaparak, ürünlerinde bitkisel yağ tağşişi olup olmadığını aynı gün içerisinde kendilerine bildirmekteyiz" diye konuştu. - GAZİANTEP