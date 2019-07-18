GTB, Gaziantep meyan şerbetini tescilledi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep ramazan sofralarının vazgeçilmez içeceği 'Meyan Şerbetinin' coğrafi işaret tescil belgesini aldı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninin 57. sayısında, 'Antep Meyan Şerbetinin', Gaziantep adına tescil edildiğini açıkladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde özellikle yaz aylarında sıklıkla tüketilen ve ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan meyan şerbetinin artık Gaziantep'in tescilli bir ürünü olduğunu kaydeden Akıncı," Şehrimizin mutfak hazinelerini coğrafi işaret tescil belgesiyle taçlandırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz 'Antep Kurabiyesi' tescilinin ardından bugünde Antep Meyan Şerbetini 'Mahreç' işaretiyle şehrimizin bir marka değerleri arasına kazandırdık. Geleneksel hazırlanış biçimiyle geçmişi asırlar öncesine dayanan 'Meyan Şerbeti', borsamızın 11'inci, Gaziantep'in ise genel toplamda 24'üncü tescilli ürünü oldu. Gaziantep kültüründe özel bir yer tutan meyan şerbetinin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, tescil çalışmalarına katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum"dedi.

11 ürün daha tescil edilecek

UNESCO Gastronomi kenti Gaziantep'in eşsiz lezzetlerinin korunması, marka değerinin artması ve gelecek nesillere taşınması amacıyla coğrafi işaret tescil çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden GTB Başkanı Akıncı, Gaziantep'e ait 11 ürüne daha tescil belgesi almak için başvuruda bulunduklarını söyledi.

2016 yılından bu yana geleneksel ürünlerin tescil edilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Akıncı, "Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında şu ana kadar Antep Tırnaklı Pidesi, Antep Fıstık Ezmesi, Antep Firiği, Antep Lahmacunu, Antep Peyniri, Antep Bulguru, Antep Kurutmalık Patlıcanı, Antep Köy Kahkesi, Antep Muskası, Antep Kurabiyesi ve Antep Meyan Şerbeti olmak üzere 11 farklı ürünümüze coğrafi işaret tescil belgesi aldık. Antep Pekmezi, Boz İç Fıstık, Antep Biber Salçası, Antep Karası Üzüm, Antep Dolmalık Biberi, Antep Haylan Kabağı, Antep Urmu Dut Suyu, Oğuzeli Narı, Antep Zahter Balı, Antep Sumağı ve İslahiye Biberi gibi 11 farklı ürünümüz içinde Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunduk. Bunların yansı sıra Antep Lahmacununa AB tescili almak için de Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü'ne gerekli başvurumuzu gerçekleştirdik" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA