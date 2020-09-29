GTB Eylül ayı olağan meclis toplantısı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Eylül ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Eylül ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda borsanın eylül ayı faaliyetlerinin yanı sıra, sektörel sorun ve çözüm önerileri ile kent ve ülke gündemine ilişkin konular ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GTB'nin destekçi kurumları arasında yer aldığı ve bu yıl üçüncüsü Gaziantep'te düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) son derece başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST'in ilk günden son güne kadar görsel bir şölen havası içerisinde geçtiğini aktaran Tiryakioğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle OFM'de düzenlenen TEKNOFEST ödül töreni ise bu tarz etkinliklerin milli teknoloji hamlesiyle üreten Türkiye için ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'te 21 farklı kategoride teknoloji yarışmalarının gerçekleştirildiğini anımsatan Tiryakioğlu, yarışmalarda 21 bin 197 takımın yer aldığını bunun önemli bir başarı ve rekor olduğunu söyledi.

COVİD-19 salgınına yönelik tedbirler hakkında da açıklamalarda bulunan Tiryakioğlu, "Dünyayı etkileyen bir hastalıkla mücadele içerisindeyiz. Hayatın tüm alanlarını ve dolayısıyla ekonomiyi etkileyen bu salgına karşı tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamız gerekiyor. Bu nedenle gerek kişisel gerekse de işletme odaklı tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle almaya devam etmeliyiz. Yetkili mercilerin direktifleri doğrultusunda kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürmemiz halinde kazanan mutlaka bizler olacağız" ifadelerini kullandı.

Tiryakioğlu, konuşmasında ayrıca 1000 ihracatçı firma arasında yer alan Gaziantepli firmaları da kutladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayımlanan Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı'nda 2019 yılına göre Gaziantep'ten 70 firmanın bulunduğuna işaret eden Tiryakioğlu, "Türkiye ihracatının lokomotif kenti Gaziantep, üretmeye, istihdama ve ülke kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyor. 1000 ihracatçı firma arasına girmeyi başaran tüm işletmelerimizi, sanayicilerimizi ve çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise konuşmasında ihracat rakamları, 5 organize sanayi bölgesinde açılışı yapılan fabrikalar ve GTB'nin tamamlanan projeleri hakkında bilgiler verdi.

Gaziantep'in şartlar ne olursa olsun her zaman üreten ve ürettiğine değer katan bir şehir olduğuna vurgu yapan Akıncı, haziran ayı itibariyle toparlanma sürecine giren kent ihracatının ağustos ayında yüzde 9,4 artışla 605 milyon 430 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren 5. şehri konumunda olan Gaziantep'te açılışı yapılan fabrikaların polemik konusu yapılmak istendiğini belirten Akıncı, " Tüm veriler ve rakamlar üretimdeki artışı zaten açıkça ortaya koymakta. Yeni yatırım ve ilave yatırım alanlarını yerinde görmek isteyenler için OSB'nin kapıları her zaman sonuna kadar açık. Açılışları yapılan 300 üretim tesisi şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Gazi şehrimizin gelişimine yönelik taş üstüne taş koyan herkese şükranlarımız sunuyorum " diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı