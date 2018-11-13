Gtb'den Vali Gül'e Ziyaret

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Divanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Gaziantep Valisi Davut Gül'e görevinde başarı dileklerinde bulunan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Gaziantep tarımı ve gıda sanayisi hakkında bilgiler verdi. Gaziantep'in tarım arazilerinin büyüklüğü açısından zengin bir yerleşim alanına sahip olmamasına rağmen, tarıma dayalı sanayide ülkenin lokomotif şehirlerinin başında geldiğini kaydeden Tiryakioğlu, kentin un, makarna, bulgur ve tekstil gibi tarım kökenli birçok sektörde ülke üretiminin yarısından fazlasını karşıladığını söyledi.

Çeşitli illerde üretilen birçok tarımsal ürünün Gaziantep'te işlenerek iç ve dış pazarlara sunulduğunu belirten Tiryakioğlu, bu ürün gruplarının başında ise antepfıstığının geldiğini söyledi. Gaziantep'in antepfıstığının ana vatanı olduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, "Antepfıstığı üretimi şu an 27 farklı ilde yapılmakta. Rekolte bakımından Gaziantep ve Şanlıurfa illeri üretimde ön sıralarda yer almasına rağmen, antepfıstığının yüzde 99'u şehrimizde işlenmekte" dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise konuşmasında, Gaziantep Valisi Gül'e görevinde muvaffakıyetler dileyerek, borsanın faaliyetleri ve sürdürdüğü projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Et Borsası, Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk, Hububat Emtia Merkezi ve Antepfıstığı İşleme Pilot Tesisi gibi ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak global ölçekli projeler üzerinde çalıştıklarını kaydeden Akıncı, inşaat çalışmaları devam eden ve ihale işlemleri tamamlanan Et Borsası ile Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk projelerini 2019 yılı içerisinde hizmete kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Tarım ve hayvancılık sektörüne maksimum seviyede katkı sunmak istediklerini belirten Akıncı, "Amacımız şehrimizi sadece bölgesinde değil, tüm ülke genelinde tarımda bir cazibe ve üs merkezi haline getirmek" ifadelerini kullandı.

GTB Meclis Divanı ve Yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gaziantep'in sanayi ve ticarette önemli bir marka olduğunu, tarım sektörünün de mutlaka güçlü tutulması gerektiğini belirtti. Vali Gül, ülke ve kent ekonomisine katkı sağlayacak tüm çalışmalar için kapılarının 24 saat açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Ziyarette, GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Darı, Turgay Doğan, Nebi Koca, Meclis Katip Üyesi Ahmet Karakan, Meclis Üyesi Mevlüt Polat ve Genel Sekreter Özgür Bayram da hazır bulundu. - GAZİANTEP