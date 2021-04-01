GTB'den üyelerine KVKK atölye çalışması

Gaziantep Ticaret Borsası, 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme Eğitimi' kapsamında üye firma temsilcilerine yönelik atölye çalışması düzenledi.

Gaziantep Ticaret Borsası, 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme Eğitimi' kapsamında üye firma temsilcilerine yönelik atölye çalışması düzenledi. Bire bir gerçekleştirilen atölye çalışmalarında uzman eğitmenler tarafından katılımcılara KVKK ve VERBİS ile ilgili uygulamalı eğitimler verildi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Üyelerimizi KVK Kanunu Yükümlülüklerine Hazırlıyoruz" projesi kapsamında üye firmalarına yönelik atölye eğitim çalışması düzenledi.

Geçtiğimiz günlerde video konferans sistemiyle gerçekleştirilen 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme Eğitim' programının devamı olarak gerçekleştirilen atölye çalışmalarında katılımcılara, VERBİS Kayıtları uygulamalı olarak anlatılarak, idari ve teknik tedbirler hakkında bilgiler verildi.

GTB Meclis Salonunda, Danışmanlık Departmanı Yöneticisi Erdem Ayalp ve beraberindeki uzman ekip gözetiminde düzenlenen atölye çalışmalarına üye firmaların insan kaynakları departmanı yöneticileri ve ilgili personelleri katıldı.

Atölye çalışmalarının ilk gün açılış programında konuşan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, "Üyelerimize yönelik geçtiğimiz günlerde tertip ettiğimiz eğitimlerde KVKK, Veri Yönetimi ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt yükümlülükleri hakkında bilgiler verilmişti. Bugün başlayan atölye çalışmalarıyla da VERBİS kayıtlarının nasıl oluşturulacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında borsamız üyelerine uygulamalı olarak eğitimler vermeye başladık. Eğitim programlarımızla üyelerimizin kişisel verileri istenilen standartlarda ve kurallara uygun şekilde korumalarına ve kayıt almalarına katkı sunmak istiyoruz" diye konuştu.

Atölye çalışmalarında firma temsilcilerinin KVKK kapsamında yaptıkları çalışmalar incelenerek, idari ve teknik tedbirler kapsamında uymaları gereken hususlar hakkında bire bir uygulamalı eğitimler verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı