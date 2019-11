GTB'DEN üyelerine e-ticaret eğitimi

07.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:00

Gaziantep Ticaret Borsası, üye firmalarını e-ticaret ve e-ihracat sistemleri hakkında bilgilendirmek, dijital dünyanın gelişen pazar yelpazesiyle tanışmalarına katkı sağlamak amacıyla 'E-Ticaret Eğitimi' düzenledi. Üç gün süreyle devam edecek olarak eğitimlerin ilk gününde, katılımcılara iki uzman eğitmen eşliğinde bilgiler verildi.



Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) 2019 yılı teknik destek programı kapsamında sağladığı destekle, üye firmalarının temsilcilerine yönelik e-ticaret eğitimi düzenledi. GTB Meclis salonunda gerçekleştirilen ve üç gün süreyle devam edecek olan 'E-Ticaret' eğitiminin açılışında konuşan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, dünyada geleneksel ticaret anlayışının hızla değiştiğini ve insanların ticarette artık online yöntemlere yöneldiğini ifade etti. Üyelerinin e-ticaret sistemine entegre olarak dijital pazarlarda daha etkin olmalarına katkı sağlamak amacıyla eğitim programını organize ettiklerini vurgulayan Bayram, "Teknoloji odaklı, dijital döngünün ön plana çıktığı yeni dünya ticaret sisteminde, rekabet gücünü artırmak ve ürününe katma değer kazandırmak isteyen üye firmalarımızı dijital dönüşümün sınırları aşan gücü 'E-Ticaret'le buluşturmak istiyoruz. Bu bağlamda İKA iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz üç gün aralıksız olarak devam edecek. E-ticaret sisteminin kurulmasından, uygulanmasına ve hukuki prosedürlerine kadar tüm ayrıntıların katılımcılara aktarılacağı eğitimleri ileri ki dönemlerde üyelerimizin talepleri doğrultusunda devam ettirmeyi planlıyoruz" dedi.



Bir tırtılın kelebeğe dönüşümünü örnek vererek, dünyanın da aynı şekilde ticarette dijital dönüşüme doğru hızlı bir değişim yaşadığını kaydeden E-Ticaret Eğitmeni Emine Boztemir'de, yaptığı konuşmada yaşanan köklü değişimlerin insan ihtiyaçlarının teknolojiye bağlı olarak artmasından kaynaklandığını söyledi. Geçmişte tarlaların kara sabanla sürülüp ekildiğini, teknolojinin aşama kaydetmesi ile artık tarla ve bahçelerde ileri teknoloji makinaların yer aldığını belirten Boztemir, "Üretime kolaylık sağlayan bu gelişmeler sektöre güç veriyor, aynı durum dijital dönüşüm içinde geçerli. Hayatın her alanında teknolojinin yenilikler sunması ticarette dijital bir dönüşümü beraberinde getirdi. Yeni dünya düzeninde her şey dijitalleşmişken, her şey pratik bir hale gelmişken, makinalara yapay zeka yüklenmişken bizler neden üretici olarak işimizi dijitalleştirmiyoruz. Yapacağımız tek şey ürünlerimizi pazar tezgahından, internetin tezgahına koymak olacak" diye konuştu. E-Ticaret Eğitmeni Ayberk Abik ise Türkiye'de internet penetrasyonu ve e-pazarın büyüklüğü hakkında bilgiler verdi. Türkiye'de toplam 46 milyon internet kullanıcısının bulunduğunu ve bu verinin nüfusla oranlandığında yüzde 58'lik bir internet kullanım penetrasyonun ortaya çıktığını kaydeden Abik, bu rakamın her yıl geliştiğini dile getirdi. Türkiye'nin e-ticaret hacmi ile ilgili de bilgiler aktaran Abik, e-ticaret sektörünün 2018 yılında, yüzde 42 büyüme ile 59,9 milyar liralık bir hacme ulaştığını söyledi.



Abik, e-ticaret sektörünün, mobil internetin ve mobil uygulamaların gelişimiyle, ilerleyen yıllarda daha yüksek paylar alacağını ve gelişimini sürdüreceğini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA