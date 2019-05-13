Gtb'den 'Gaziantep'te Hasat Mevsimi' Temalı Fotoğraf Yarışması

Gaziantep Ticaret Borsası, yeni hasat sezonu öncesi şehrin zengin tarım ürünlerini tanıtmak, geleneksel ürünlerin işleniş ve hasat ediliş yöntemlerini fotoğraf kareleriyle gelecek nesillere taşımak amacıyla 'Gaziantep'te Hasat Mevsimi' temalı fotoğraf yarışması düzenliyor.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Gaziantep'te Hasat Mevsimi' konulu fotoğraf yarışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, "Bereketli geçmesini beklediğimiz yeni bir hasat sezonu öncesi fotoğraf tutkunlarımızı doğayla buluşturacak ödüllü fotoğraf yarışmamızın ikincisinin startını vermiş bulunmaktayız. 15 Mayıs- 15 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yarışmaya, Gaziantep'in yanı sıra, Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda fotoğraf sanatçısının katılım sağlamasını bekliyoruz. Yaklaşık 6 aylık uzun bir hasat dönemini kapsayacak olan yarışmamız, katılımcılarımıza hem Gaziantep'in doğal güzellikleri arasında eşsiz bir yolculuğa çıkma, hem de çiftçimizin alın terinin karşılığı olan hasat sevincine ortak olma fırsatı sunacak" dedi.

"Sadece Gaziantep'te çekilen fotoğraflar değerlendirmeye alınacak"

Fotoğraf yarışmasının sadece Gaziantep il sınırlarını kapsadığını vurgulayan Akıncı, "Fotoğraf yarışmasını düzenlememizdeki temel gayemiz şehrimizde üretimi yapılan tarımsal ürünleri tanıtmak, geleneksel işleniş ve hasat yöntemlerini fotoğraf kareleriyle kayıt altına almak ve bu konuda kent adına özel bir arşiv oluşturmak. Bu nedenle yarışmamızın coğrafi sınırlarını sadece şehrimize bağlı ilçe ve köylerle sınırlı tuttuk. Katılımcılarımıza yönelik herhangi bir sınırlamamız yok, katılım şartlarına uyan Türkiye'nin tüm illerinden amatör veya profesyonel fotoğraf sanatçıları yarışmaya gönül rahatlığıyla katılabilirler" diye konuştu.

Gaziantep'te üretilen ürünlerin ekimi, işlenmesi ve hasadını konu edinen yarışmaya başvuruların 15 Mayıs 2019 tarihinden itibaren başlayacağını belirten Akıncı, katılımcılara kolaylık ve zaman kazandırmak açısından eserlerin Gaziantep Ticaret Borsasının resmi web sitesi www.gtb.org.tr adresi üzerinden kabul edileceğini, CD, DVD veya posta yoluyla yapılacak müracaatların ise kabul edilmeyeceğini ifade etti.

Akıncı, ayrıca seçici kurulun belirleyeceği sonuçlara göre, dereceye girenlere çeşitli altın ödüllerinin taktim edileceğini ve yarışmayla ilgili detaylı bilgilerin GTB sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA