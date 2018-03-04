Gtb'den Dış Ticaret Eğitimi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), firmalara uluslararası ticaret konularında destek sağlamak amacıyla "Dış Ticaret Eğitimi" düzenledi.

Kurumsal Eğitim Uzmanı Ceyhun Yeşilşerit, tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara, dış ticarette uyulması gereken kurallar ve hedef pazarlar hakkında bilgiler aktarıldı. GTB Meclis salonunda düzenlenen ve iki gün süren Dış Ticaret Eğitim programına, farklı sektörlerden ihracatçı firma temsilcileri ile GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram katıldı. Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Bayram, firmalara dış ticaret konularında bilgi desteği sağlamak ve hedef pazarlar konusunda bilgiler sunmak amacıyla bu eğitimi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Günümüzde dış ticaretin büyük ve küçük tüm şirketler için artık bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Bayram, eğitimlerin verimli geçmesi temennisinde bulundu. Katılımcılara, Dış Ticaret Temel Bilgileri hakkında bilgiler veren İstanbul Rönesans Enstitüsü Kurumsal Eğitim Uzmanı Ceyhun Yeşilşerit ise küresel ekonomiye tümüyle entegre olmuş Türkiye'de şirketlerin rekabette ayakta kalabilmek ve risklerini yönetebilmek için uluslararası pazarlarda hem alıcı hem de satıcı konumunda olmaları gerektiğini söyledi. Maliyetleri rekabet edebilecek düzeye çekmek için işletmelerin teknoloji, makine, ham madde ve yardımcı malzemeleri en uygun kaynaklardan tedarik etmeleri gerektiğini belirten Yeşilşerit, "İşletmelerimiz kazançlarını yükseltebilmek ve kur değişikliklerinden etkilenmemek için pazarlarının sınırlarını uluslararası pazarlara genişletmek zorundalar. Dış ticaretin doğası gereği, sadece pazarlama ve tedarik faaliyetleri konusunda yetkinlik kazanmaları yeterli olmayacak. Dış ticaret operasyonları konusunda da kendilerini yetiştirmeleri gerekecek" dedi. Dış ticaret eğitiminde, BM Viyana Konvansiyonu ışığında sözleşme yönetimi, dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri ve belge yönetimi konuları hakkında da bilgiler verileceğini kaydeden Yeşilşerit, ayrıca dünya ticareti konusunda verilerin toplanması ve rekabetçi istihbarat kapsamında ITC nin gereçlerinden nasıl yararlanılacağı hususlarında da örnek veri toplama çalışmaları yapacaklarını sözlerine ekledi. İki gün süreyle devam eden eğitim programına katılan firma temsilcilerine, eğitim sonunda Dış Ticaret Eğitim Sertifikası verildi. - GAZİANTEP