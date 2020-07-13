GTB'den "büyük firmalara" tebrik Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına giren Gaziantepli firmaları kutladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına giren Gaziantepli firmaları kutladı.

Akıncı, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde Gaziantep'ten 26 firmanın yer almasının gurur verici olduğunu belirtti.

Küresel alanda ivme kaybeden ekonomik aktivitelere rağmen Gaziantep'in ekonomide yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ettiğini anlatan Akıncı, şunları kaydetti:

"2019'da dış faktörlerin de etkisiyle yaşanan çeşitli ekonomik sorunlara rağmen Gaziantepli firmalarımız gece gündüz demeden üretmeye, ihracata ve istihdama katkı sağlamaya devam etti. Bu sayı 2019'da iki artışla 26'ya yükseldi. Amacımız ve hedefimiz bu rakamın çok daha yüksek noktalara taşınması ve şehir olarak milli ekonomimize sağladığımız desteğin daha da artması."

Kaynak: AA