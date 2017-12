Gtb'de Yılın Son Meclis Toplantısı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclisi, 2017 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Yılın genel değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, meclis üyelerine tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında bilgiler verildi.



GTB Meclis Başkanı Selami Memiş ve GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Aralık ayı olağan meclis toplantısının açılışında yaptıkları konuşmalarda, dünya genelinde yaşanan küresel krizlere ve bölgesel sorunlara rağmen 2017 yılının Türkiye ve Gaziantep ekonomisi adına verimli bir sene olarak geride kaldığını ifade etti. Son büyüme rakamlarının Türkiye'nin ne kadar dinamik ve üretken bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirten Memiş, "2017 yılı ekonomimiz adına son derece sevindirici ve gelecek için umut verici gelişmelere sahne oldu. Bu yıl içerisinde ülke ekonomimizin yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 11,1'lik gibi bir büyüme oranı yakalaması ve bu oranın son altı yılın en yüksek çeyreklik büyüme rakamı olması büyük bir başarı hikayesidir" dedi. Memiş, "Türkiye'nin üçüncü çeyrekteki büyüme rakamlarıyla Çin ve Hindistan gibi dünyanın en hızlı büyüyen ülke ekonomilerini dahi geride bıraktı. 2018 yılı için şimdiden olumlu sinyaller veriyor. 2017'deki diğer sevindirici bir gelişmenin ise Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Milli İstihdam Seferberliğinden çıkan başarılı sonuçtur. Milli birlik ve beraberlik şuuruyla başlatılan istihdam seferberliğinin yüz binlerce kişiye iş imkanı sağlıyor. Gaziantep ise bu seferberlik kapsamında üzerine düşeni yaparak iyi bir performans sergiliyor. Ülke ekonomisine moral kaynağı olan bu sevindirici gelişmelerin 2018 yılında da artarak devam etmesi en büyük temennilerimiz arasındadır" şeklinde konuştu.



Olumlu grafik umutlandırdı



GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin daha büyük hedeflere yelken açacağını belirterek, ekonomideki olumlu grafiğin sürdürülebilir kılınmasının 2023 hedeflerine doğru sürdürülen kararlı yürüyüşü daha da hızlandıracağını kaydetti. Suriye'de savaşın bitmesinin ardından Türkiye ve Gaziantep'e önemli ticari geri dönüşümlerinin olacağını dile getiren Tiryakioğlu, "Komşu ülkelerdeki iç sorunların bitmesi veya en asgari seviyeye inmesi şehrimize ticari anlamda pozitif etkiler sağlayacak. Bu bağlamda Suriye'deki trajedinin bir an önce sona ermesi insanlık adına öncelikli beklentilerimiz arasında yer almakta. Bunun yanı sıra Irak'la ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde atılan tüm adımlar büyük ehemmiyet taşımakta. Bu bağlamda borsamızın ev sahipleri arasında yer aldığı bir organizasyonla Iraklı bakanlar ve iş adamlarından oluşan heyeti şehrimizde ağırladık. Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleştirilen 'Gaziantep-Irak İş ve Yatırım Forumu' ve akabinde yapılan görüşmeler son derece verimli geçti. İlerleyen dönemlerde bu görüşmelerin olumlu dönüşümlerini bekliyoruz" diye konuştu.



Tiryakioğlu, konuşmasında ayrıca inşaat çalışması devam eden ET Borsası ve geçtiğimiz günlerde İKA ile sözleşmesi imzalanan 14 milyon TL bütçeli Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk çalışmaları hakkında da meclis üyelerine bilgi verdi.



Tiryakioğlu, Türkiye'nin ilk antepfıstığı lisanslı deposu olma özelliğini taşıyacak olan 10 bin ton kapasiteli lisanslı depoyu 2018 yılı sonunda hizmete kazandırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP