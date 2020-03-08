GTB'de şubat ayında 412 milyon lira tutarında ürün işlem gördü
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› GTB'de şubat ayında 412 milyon lira tutarında ürün işlem gördü - Haber
Giresun, Güncel

GTB'de şubat ayında 412 milyon lira tutarında ürün işlem gördü

Giresun Ticaret Borsasında (GTB) şubat ayında yaklaşık 412 milyon lira tutarında ürünün işlem gördüğü bildirildi.

08.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:04
GTB'de şubat ayında 412 milyon lira tutarında ürün işlem gördü

Giresun Ticaret Borsasında (GTB) şubat ayında yaklaşık 412 milyon lira tutarında ürünün işlem gördüğü bildirildi.

Borsadan yapılan yazılı açıklamada, geçen ay işlem gören ana ürün gruplarıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, şubatta 411 milyon 901 bin 27 lira tutarında fındık, fındık mamulleri ve fındık yağ ürünlerinin işlemin gördüğü kaydedildi.

Yine 128 bin 738 lira tutarında canlı hayvan ve sığır eti ile 176 bin 264 lira çeşitli gıda maddelerinin borsada işleminin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haber
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Haber
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Erdoğan'dan göçmen krizine ilişkin Yunanistan'a dikkat çeken çağrı Haber
Erdoğan'dan göçmen krizine ilişkin Yunanistan'a dikkat çeken çağrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin İçişleri Bakanı Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Muhterem Nur Müslüm Gürses Alpaslan Özmol
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Berkay Şahin Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Yunan Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: GTB'de şubat ayında 412 milyon lira tutarında ürün işlem gördü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 17:19:58. #1.15#