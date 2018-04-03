Gtb'de Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği Seçimi

Gaziantep Ticaret Borsasında Meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimi başladı.

Gaziantep Ticaret Borsasında Meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimi sabah 09: 00 da başladı. 12 meslek gurubundan 30 tane meclis üyesi seçilecek. Yaklaşık 900 üyenin oy kullanması beklenen seçimde, mevcut başkan Ahmet Tiryakioğlu kendi listesinden tek aday olarak girdi.

Yeni seçilen meclis üyeleri, 1 hafta sonra toplanarak, yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanını belirleyecek. - GAZİANTEP