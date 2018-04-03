Gtb'de Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği Seçimi
Gaziantep Ticaret Borsasında Meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimi başladı.
Gaziantep Ticaret Borsasında Meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimi başladı.
Gaziantep Ticaret Borsasında Meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimi sabah 09: 00 da başladı. 12 meslek gurubundan 30 tane meclis üyesi seçilecek. Yaklaşık 900 üyenin oy kullanması beklenen seçimde, mevcut başkan Ahmet Tiryakioğlu kendi listesinden tek aday olarak girdi.
Yeni seçilen meclis üyeleri, 1 hafta sonra toplanarak, yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanını belirleyecek. - GAZİANTEP