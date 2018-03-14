Gtb'de 'Kurumsallaşma ve Marka Yönetimi' Eğitimi

Gaziantep Ticaret (GTB), Ekonomi Bakanlığının destekleriyle, 'Antepfıstığı, Baharat, Bulgur-Bakliyat ve Gıda' sektörlerinde sürdürdüğü UR-GE projelerinde yer alan üye firmalarına yönelik 'Kurumsallaşma ve Marka Yönetimi" eğitimi düzenledi.

Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü'nden Kurumsal Eğitim Uzmanı Ceyhun Yeşilşerit tarafından verilen eğitimde, katılıcılara kurumsallaşmanın ve markalaşmanın global pazarlarda sağladığı avantajlar hakkında bilgiler aktarıldı. GTB Meclis salonunda düzenlenen eğitime, UR-GE projelerinde yer alan firmaların temsilcileri ile GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram katıldılar.

Eğitim programının açılış konuşmasını yapan GTB Genel Sekreteri Bayram, sürdürdükleri UR-GE projelerinde yer alan üye firmalara kurumsallaşma ve marka yönetimi hakkında bilgi desteği sağlamak amacıyla bu eğitimi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bayram, işletmelerin dünya pazarlarında başarılarını kalıcı hale getirebilmek için kendi kültür ve değerlerini ifade eden kurumsal bir kimliğe her zaman ihtiyaç duyacaklarını vurgulayarak, eğitimin verimli geçmesi temennisinde bulundu. Kurumsal Eğitim Uzmanı Ceyhun Yeşilşerit ise katılımcılara kurumlaşma ve marka yönetiminin sağladığı avantajlar hakkında bilgiler verdi. Kurum kimliğinin yanında şirketlerin ürettikleri ürün ve hizmetler için müşterilerinin zihninde sadakat oluşturacak markalar oluşturmasının acımasız rekabet koşullarında kendilerine her zaman avantaj sağlayacağını vurgulayan Yeşilşerit, "Bu sadakat zaman içerisinde kurum için bir katma değer haline dönüşerek gelirlerde süreklilik ve yükseklik arz edecektir" dedi. Markalaşmanın zahmetli bir süreç olduğunu ancak bilinenin aksine beraberinde çok yüksek maliyetler ve çok uzun süreler gerektirmediğini kaydeden Yeşilşerit, "İletişim ve bilişim alanında son yıllardaki hızlı gelişmeler hem markalaşma sürecinde ki maliyetlerin azalmasına hem de markalaşma sürecinin kısalmasına olanak sağlayacaktır. Dünya markalar sıralaması bize halen bu konuda çok açık alanlar bulunduğunu açıkça göstermekte. Özellikle yüksek katma değerli uluslararası ticaret hem şirketlerin hem içinde bulundukları bölgenin hem de ülkenin kalkınması için kaçınılmaz bir gerçektir. Bu yüksek katma değer ancak ürün bazında markalaşma ve coğrafi işaretli ürünlerle mümkündür. Gaziantep gibi dünya gurme pazarına çok özel ve paha biçilemez ürünler sunan bir şehrin ürünlerine coğrafi işaret tescil belgesi alması ise gıda sektöründe yüksek katma değer kazancını sürekli kılacaktır" şeklinde konuştu.

İş dünyasında bilinenin aksine markalaşmanın bir reklam kampanyası, logo tasarımı veya slogan bulunması olmadığını belirten Yeşilşerit, "Markalaşmayı mimari bir bakış açısıyla değerlendirecek olursak, şirket öncelikle binanın temelini taşıyıcı kolonlarını ve diğer kaba işlerini çok uzun yıllar dayanacak şekilde inşa edecek Daha sonra ise bu dayanıklı binayı doğru iletişim yönetimleriyle hedef kitleye tanıtımını yapacak özel bir dış cephe oluşturmak zorundadır. Bu nedenle kaliteli ürün, gelişmiş müşteri hizmetleri ve kurumsal bir yapıya sahip olmayan firmaların markalaşma sürecini başarılı şekilde tamamlamaları mümkün değildir" diye konuştu.

Eğitim programına katılan firma temsilcilerine, eğitim sonunda "Kurumsallaşma ve Marka Yönetimi Eğitim Sertifikası' verildi. - GAZİANTEP