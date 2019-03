Gtb'de Genişletilmiş Meclis Toplantısı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) mart ayı genişletilmiş olağan meclis toplantısı, meclis ve meslek komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, GTB meclis ve meslek komitesi üyelerinin yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Ali Şahin, Müslüm Yüksel, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ile parti il ve ilçe teşkilatı temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GTB'nin faaliyetleri ve devam eden projeleri hakkında bilgiler verdi. Tarım ve hayvancılık sektöründe bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan GTB projelerinin Türkiye'de ilkleri içinde barındırdığını kaydeden Tiryakioğlu, bu projelerin kent ekonomisine kazandırılması noktasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep milletvekillerinin değerli destek ve katkılarını gördüklerini ifade etti.

GTB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Et Borsası ve Et Hali projesinde artık son aşamaya gelindiğinin müjdesini veren Tiryakioğlu, 'Bu yıl içerisinde hizmete kazandırmayı planladığımız Et Borsası Türkiye'nin en büyük ve en modern Et Borsası olarak Gastronomi kenti şehrimize hizmet sunacak" dedi.

Et Borsasının 30 bin metrekare kapalı alan üzerinde inşa edildiğini aktaran Tiryakioğlu, tesisin et üretiminin daha modern tesislerde daha hijyenik şartlarda yapılmasına katkı sunacağını ifade etti.

Tiryakioğlu, ayrıca konuşmasında Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk ve Hububat Emtia Merkezi projeleri hakkında da açıklamalarda bulunarak, bu projelerin tarım sektörü için Türkiye'de bir ilk oluşturacağını sözlerine ekledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı'da, toplantıda yaptığı konuşmada, Gaziantep'in tarım ve gıda sanayisi hakkında bilgiler aktardı.

Gaziantep'in tarıma dayalı gıda sanayinde Türkiye'nin lokomotif gücü olduğunu ifade eden Akıncı, un, makarna ve bulgur gibi tarım kökenli birçok sektörde ülke üretiminin ve ihracatının yarısından fazlasının Gaziantep'ten karşılandığını söyledi.

Gazianteplilerin girişimci ve müteşebbis ruhla hareket etmesine de dikkat çeken Akıncı, "Gaziantep son yıllarda yaşadığı bölgesel ve küresel ölçekli tüm sorunlara rağmen üretim çarklarını hiçbir zaman durdurmadı. Üretmeye, ihracata, istihdama, ülke ekonomisine katkı sunmaya ve yeni başarı hikayeleri yazmaya var gücüyle devam etti. Oluşan türlü müşküllere rağmen bu şehri yılmadan, pes etmeden ayakta tutan tek gerçek ise müteşebbis ruhu ve ortak akılla birlikte hareket edebilme yeteneği oldu"ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, konuşmasında GTB meclis üyelerine belediyenin projelerini anlattı.

Dünyada artık şehir ekonomilerinin konuşulduğuna dikkat çeken Şahin, Gaziantep'in bu konuda en büyük gücünün girişimcilik ve üreten insanlar şehri olması olduğunu söyledi.

Şahin, "Evliya Çelebi bütün dünyayı dolaşıyor ve bu bölgeye gelince 'Şehri Ayıntab-ı Cihan' diyor, yani dünyanın göz bebeği. Toprak en büyük nimetimiz, borsanın da ana damarını oluşturuyor. Yine Güneş en büyük gücümüz. Ama bizim bir başka gücümüz daha var oda girişimcilik ve üreten insanlar şehri olmamız. Hemen yanı başımızda Suriye'de bir savaş var ve GTB, Türkiye'nin en modern Et Borsalarından birini şehrimize kazandırıyor. Mazeret üretmek istense yüzlerce mazeret var ama bu şehir bu dönemde 150 fabrika daha kuruyor. Üretmek için dirençli olmak lazım. Bizi 25 Aralık'ta Gazi yapan, 12 Şubat'ta Kahramanmaraş'ı Kahraman yapan ecdadın ruhuna uygun hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

AK Parti Genel Başkanı Mahir Ünal'da, konuşmasında ekonomi ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GTB meclis üyeleriyle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Ünal, "GTB'nin ve Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin projelerini gıpta ile dinledim. Bu projelerin Gaziantep ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA