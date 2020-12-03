GTB Başkanlarından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
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GTB Başkanlarından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

03.12.2020 14:16 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:21
GTB Başkanlarından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.

GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı, yayımladıkları mesajda Dünya Engelliler Günü'nün, toplumsal bilincin artırılması, engelli bireylerin ihtiyaçlarına dikkat çekilmesi ve bu alanda farkındalık oluşturulması açısından özel bir tarih olduğunu belirtti.

En büyük engelin sevgisizlik olduğunu; sevgi, saygı ve hoşgörü ile yeryüzünde aşılamayacak hiç bir engelin olmadığını kaydeden GTB Başkanları, "Özel gereksinim duyan engelli kardeşlerimiz yaşadığımız toplumun değerli birer ferdi ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Engelli bireylerimizin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit şekilde katılım sağlamalarına olanak sağlayacak her türlü çalışmayı çok önemsiyor ve gönülden destekliyoruz. Karşılaştıkları çeşitli zorluklara rağmen azim, çaba ve üstün gayretle hayatın her alanında çok özel ve büyük başarılara imza atan engelli kardeşlerimiz en büyük takdiri ve saygıyı hak etmektedir. Fırsat eşitliği sağlandığı takdirde neleri başarabileceklerini, nelerin üstesinden gelebileceklerini en somut örnekleriyle ortaya koyan bu kardeşlerimizin hayallerine ortak olmak ve hak ettikleri yaşam standartlarına ulaşmalarına katkı sağlamak ortak sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Şunu hiç bir zaman unutmamalıyız, engelli doğmak veya sonradan gelişen çeşitli nedenlerle engelli bir birey olmak kişilerin kendi seçimi ve isteği değildir. Bu nedenle her bireyin bir engelli adayı olduğu gerçeğini unutmadan bu özel zaman dilimini yılın bir günüyle sınırlandırmayıp, engelli kardeşlerimizin hayatlarına pozitif dokunuşlar sağlayacak şekilde yılın her dönemine yaymalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle engelli kardeşlerimiz ve onları hayatlarının hiçbir anında yalnız bırakmayan kıymetli ailelerinin '3 Aralık Dünya Engelliler Gününü' kutluyor, her türlü zorluktan uzak gönüllerince yaşayabilecekleri bir hayat diliyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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