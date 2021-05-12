GTB başkanları Ramazan Bayramı'nı kutladı
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GTB başkanları Ramazan Bayramı'nı kutladı

GTB başkanları Ramazan Bayramı'nı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bayramların, gönüller arasında sarsılmaz dostluk ve kardeşlik bağları kuran müstesna günler olduğunu belirten GTB başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif-i coşku içerisinde idrak ederek mübarek Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sonsuz huzur ve mutluluğunu bir arada yaşıyoruz. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, içinde barındırdığı dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bizi birbirimize bağlayan müstesna günlerdir. Her yıl sevdiklerimizle birlikte kutladığımız Ramazan Bayramı'nı maalesef ikinci kez salgın hastalık nedeniyle evlerimizde kutlamaya hazırlanıyoruz. Gönül isterdi ki bayramın sevincini, coşkusunu ve bereketini hep birlikte yaşayalım. Fakat insanlık ailesi kornavirüse karşı zorlu bir sınav veriyor ve bu sınavda başarılı olmanın tek yolu kurallara uymaktan geçiyor. Bu bayram tedbirler kapsamında ailelerimizi, komşularımızı ve yakınlarımızı ziyaret edip kucaklaşamasak ta kalplerimiz hep bir ve beraber olacak. Bu zor günleri azim, sabır ve kararlılıkla geride bırakarak, özlemini duyduğumuz bayramlarımıza en kısa sürede kavuşmayı temenni ediyoruz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, insanlığın sağlık ve huzura eriştiği, Filistin ve tüm gönül coğrafyamızda yaşanan zulümlerin son bulduğu bir bayram dileklerimizle; Gaziantepli hemşehrilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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