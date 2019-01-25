Gtb Başkanları'ndan Atatürk'ün Gaziantep'e Gelişinin 86. Yıl Dönümü Nedeniyle Kutlama Mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gaziantep'e teşriflerinin 86. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladılar.

Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 86 yıl önce Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyaretin, kurtuluş savaşından yorgun çıkmış, yaralarını sarmaya çalışan şehir halkı için büyük bir moral ve onur kaynağı olduğunu kaydeden GTB Başkanları, "Yiğit ve cesur Gaziantep halkı milli mücadelede gösterdiği üstün çaba, gayret ve fedakarlıkla Anadolu'da kurtuluş meşalesinin ilk kıvılcımlarını yakmış, tarihe Antep destanını altın harflerle yazdırmıştır. İçerisinde bulunduğu türlü yokluklara ve zorluklara rağmen 11 ay boyunca şehri kuşatan düşman kuvvetlerine karşı yaşlı, çocuk, kadın demeden topyekün mücadele gösteren Gaziantepliler bu uğurda 6317 vatan evladını şehadete uğurlamıştır. Gaziantep halkı göstermiş olduğu bu kutlu direnişle aynı zamanda farklı coğrafyalarda yaşayan mazlum milletlere de istiklal yolunda umut ve ilham kaynağı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar' iltifatına da mazhar olan Gaziantepliler, 86 yıl önce bugün büyük bir coşku ve sevinç içerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le buluşma bahtiyarlığına erişmişti. Tarihe iki gazinin buluşması olarak geçen bu ziyaret, kurutuluş savaşından yorgun ve bitkin çıkmış, yaralarını henüz sarmaya başlayan şehir halkı için çok büyük bir moral ve onur kaynağı olmuştu. Tüm Gaziantepliler olarak ecdadımızın o gün tarihi buluşmada yaşadığı heyecan ve coşkuyu bugün aynı duygularla bir kez daha yaşıyoruz. Bu özel gün vesilesiyle bizlere bu aziz vatanı ve şanlı bayrağı kutsal bir emanet olarak bırakan kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86. yıl dönümünü kutluyoruz" diye konuştular. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA