GTB Başkanları, 29 Ekim cumhuriyet bayramını kutladı
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GTB Başkanları, 29 Ekim cumhuriyet bayramını kutladı

27.10.2020 16:13 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:18
GTB Başkanları, 29 Ekim cumhuriyet bayramını kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GTB başkanları yayımladıkları kutlama mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, yedi düvele karşı kahramanca verilen destansı bir mücadelenin eseri olan Cumhuriyet'in, Türkiye'nin en büyük teminatı olduğunu belirtti.

Kurtuluş mücadelesini zaferle taçlandırarak Cumhuriyete taşıyan ruh ve inancın 97 yıl önce olduğu gibi bugün de tüm canlılığıyla dimdik ayakta durduğunu kaydeden GTB başkanları, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünü ilk günkü gurur, heyecan ve sevinçle kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, şanlı ecdadımızın yedi düvele karşı türlü yokluklar ve zorluklar içerisinde kazandığı kurtuluş mücadelesi, bizlere bugünkü genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kapılarını aralamıştır. Esaret altında yaşayıp, onurundan taviz vermektense ölmeyi yeğleyen kahraman ecdadımızın gelecek nesillere bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyet, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimizin de en büyük teminatıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 'ey yükselen yeni nesil, cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz' diyerek Cumhuriyetimizi gençlerimize emanet etmiştir. Bu nedenle, kurtuluş savaşında küllerinden yeniden doğarak şahlanan necip milletimizin ebedi bir eseri olan Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmak en asli görevimizdir. Bu uğurda şartlar ne olursa olsun ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinde hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, 97 yıllık şanlı Cumhuriyet tarihimiz boyunca vatan savunmasında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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