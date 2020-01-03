GTB Başkanı Akıncı: "Gaziantep, tarihinin ihracat rekorunu kırdı"

03.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:18

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'in tarihi bir ihracat rekoru kırdığını bildirdi.

Akıncı, yazılı açıklamasında, Gaziantep'ten 2019 yılında toplam 7 milyar 471 milyon 843 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklanan rakamın Gaziantep için tarihi bir rekor olduğuna işaret eden Akıncı, "Gaziantep, tarihinin ihracat rekorunu kırdı. Gaziantep son 6 yıldır toplam ihracatta 6,5 - 7 milyar dolar seviyelerinde yer alıyordu. 2019 yılından beklentimiz ve öngörülerimiz 7 milyar dolar olan kritik ihracat eşiğinin aşılması yönündeydi. Ama tarihi bir rekorla 2019'u geride bırakma başarısı gösterdik." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in, Türkiye'nin ihracatta lokomotif illeri arasında yer almaya devam ettiğini ve istikrarlı yükselişini 2020 yılında da sürdüreceğine inançlarının tam olduğunu kaydeden Akıncı, şunları kaydetti:

"2019'un son çeyreğinden itibaren dengelenme ve büyüme sürecine giren ülke ekonomimiz yakaladığı bu olumlu havayı 2020 ve daha sonraki yıllara kararlılıkla taşıyacaktır. Ulusal çapta yakalanan bu büyüme trendi şehir ihracatımıza da yıl içerisinde pozitif etkiler sağlayacaktır. Üreten, istihdama katkı sağlayan ve ihracatını her geçen gün daha da geliştiren gazi şehrimiz, katma değeri yüksek ürünlerle ve özellikle ileri teknoloji ürün ihracatı ile bu başarısını çok daha üst noktalara taşıyacaktır."

Kaynak: AA