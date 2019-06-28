GTB, Antep kurabiyesinin coğrafi işaret tescilini aldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden Antep Kurabiyesinin Coğrafi İşaret Tescil Belgesini alarak, bu alandaki tescilli ürün sayısını 10'a çıkardı.

Türkiye'de bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan borsalar arasında ilk sıralarda yer alan GTB, ismi kentle özdeşleşen 12 farklı ürün içinde Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulundu.

UNESCO Gastronomi kenti Gaziantep'in asırlık mutfak hazinelerini korumak, marka değeri oluşturmak ve bu ürünleri geleneksel hazırlanış biçimleriyle gelecek nesillere taşımak amacıyla, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil çalışmaları yürüttüklerini kaydeden GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, gerçekleştirdikleri tescil çalışmaları kapsamında şu ana kadar 10 farklı ürünü Gaziantep'in tecilli mutfak hazineleri arasına kazandırdıklarını söyledi.

10'uncu ürün Antep kurabiyesi

Son olarak Antep Kurabiyesini 'Mahreç' işaretiyle 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunmak üzere Gaziantep'in bir marka değeri olarak tescil ettirdiklerini vurgulayan Akıncı, "Şehrimiz mutfak kültüründe köklü bir geçmişe ve zengin bir mirasa sahip. Her lezzetimizin ayrı bir değeri, ayrı bir hikayesi ve farklılığı bulunmakta. Gaziantep'i dünyanın en önemli mutfak duraklarından biri haline getiren bu lezzetlerden biriside Antep Kurabiyesi... Şehrimizde özellikle Ramazan Bayramlarına özel olarak hazırlanan Antep Kurabiyesi tescilini yaptığımız 10'uncu ürünümüz oldu. Gazi şehrimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Akıncı, GTB'nin şu ana kadar Antep Tırnaklı Pidesi, Antep Fıstık Ezmesi, Antep Firiği, Antep Lahmacunu, Antep Peyniri, Antep Bulguru, Antep Kurutmalık Patlıcanı, Antep Köy Kahkesi, Antep Muskası Antep Kurabiyesi olmak üzere 10 farklı ürüne coğrafi işaret tescil belgesi aldığını aktaran Akıncı, Antep Meyan Şerbeti, Antep Pekmezi, Boz İç Fıstık, Antep Biber Salçası, Antep Karası Üzüm, Antep Dolmalık Biberi, Antep Haylan Kabağı, Antep Urmu Dut Suyu, Oğuzeli Narı, Antep Zahter Balı, Antep Sumağı ve İslahiye Biberi olmak üzere 12 farklı ürün içinde Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Akıncı, ayrıca Antep Lahmacununa AB tescili almak için Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü'ne gerekli yasal başvuruları yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Antep Kurabiyesi

Antep Kurabiyesi, irmik, sade yağ, antepfıstığının erken hasat edilmesiyle elde edilen boz iç fıstığı, beyaz şeker ve un kullanılarak yapılan geleneksel üretimde taş fırında pişirilen bir kurabiyedir. Sade olanları hilal şeklinde, antepfıstıklı olanları ise düz kısa şekildedir. Serin ve kuru yerde 1 ay bozulmadan tazeliği ve tadını koruyan Antep Kurabiyesi, Gaziantep'te bayramlarda mutlaka yapılır. Bu sebeple sade Antep Kurabiyesi Gaziantep'te 'Bayram Kurabiyesi' olarak da bilinmektedir. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA