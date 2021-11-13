GTA: Trilogy The Definitive Edition'da İkonik Şarkıların Pek Çoğu Yok!

GTA: Trilogy The Definitive Edition'da pek çok ikonik parçanın olmayacağını daha önce öğrenmiştik. Oyunun çıkış yapmasıyla beraber hangi şarkıların Definitive Edition'da yer almadığını artık biliyoruz.

Marvel's Avengers Spider-Man Karakter Fragmanı Paylaşıldı

GTA: Trilogy The Definitive Edition, çıkış yaptığı 11 Kasım tarihinden beri pek çok tartışmanın odağında bulunmakta. Özellikle bir remastered'da olması gereken yeniliklerin, söz konusu oyunda olmadığı yönünde oyunculardan gelen şikayetler, tüm sosyal medya platformlarında karşımıza çıkıyor. Bu konudaki şikayetlerini dillendiren oyuncuların yanında, Rockstar Games'in Grove Street Games'e yaptırdığı projeyi beğenenler, yeterli bulanlar da var.

Grafikler, oynanış gibi konu başlıklarının yanı sıra serinin pek çok hayranını rahatsız eden bir diğer mesele de, oyundaki müzikler. Oyunda nostalji hissimizi kaşıyacak en temel unsurlardan biri şüphesiz ki Vice City ve San Andreas'ın hafızalarımıza kazanmış olan müzikleridir. Bir neslin müzik zevkini büyük ölçüde etkileyen ve oyunlarla özdeşleşmiş bazı parçalar, maalesef Definitive Edition'da bulunmamakta.

Grove Street Games'in lisans haklarını satın alamadığı şarkıları maalesef remastered versiyonunda dinleyemesek de çok sayıda ikonik parçanın da oyunda bulunduğu söylemeliyiz.

GTA: 3'ün radyo müziklerinde herhangi bir sorun yaşanmış değil. Orijinal oyundaki müziklerin tamamı Definitive Edition'da da mevcut. Ancak GTA: Vice City ve GTA: San Andreas'ta toplam 47 müzik maalesef remastered versiyonunda bulunmuyor.

GTA: Vice City The Definitive Edition'da Bulunmayan Müzikler:

GTA: San Andreas The Definitive Edition'da Bulunmayan Müzikler:

SaveButonu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet