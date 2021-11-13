GTA Trilogy satıştan kaldırıldı!

11 Kasım'da tüm platformlarda piyasaya sürülen Gta Trilogy – The Definitive Edition, GTA 3, GTA San Andreas ve GTA Vice City oyunlarının remasteredını içeriyordu. Rockstar Games'

Rockstar Games Launcher kaynaklı bir problemden dolayı GTA Trilogy şu anlık Rockstar Games Launcher'dan geçici olarak kaldırıldı.

Rockstar Games'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Rockstar Games Launcher ve desteklenen oyunlar için hizmetleri geri yüklemeye devam ederken gösterdiğiniz sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz." Sözlerine yer verdi. Rockstar Support'un bir sonraki tweetinde ise, "Rockstar Games Launcher artık çevrimiçi, ancak GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, bu sürümlere istemeden dahil edilen dosyaları kaldırdığımız için oynatılamıyor veya satın alınamıyor. Kesinti için özür dileriz ve yakında doğru olanları almayı umuyoruz." Şeklinde duyuru yaptı.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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