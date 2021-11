GTA Trilogy PC Platformunda Satıştan Kaldırıldı!

Rockstar Games'in büyük tartışmalar yaratan son ürünü GTA Trilogy PC kanadında bir süreliğine satıştan kaldırıldı.

GTA serisinin adını duymayan kaldığını zannetmiyoruz. Oyunlarla hiç ilgisi olmayan insanların bile mutlaka kulak aşinalığı olan köklü seri oyuncular tarafından ise her oyunu ile çıtayı bir adım daha yukarı taşımasıyla biliniyor. İlk oyunu ile 1997 yılında çıkış yapan seri bundan tam 4 yıl sonra, üçüncü oyunu ile üç boyuta adım attı. Rockstar Games'te serinin en ikonik yapımları GTA III, GTA: Vice City ve GTA: San Andreas'ın içinde bulunduğu yenilenmiş bir paketle oyuncu karşısına çıkmaya karar verdi ve Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition paketini duyurdu.

Paket duyurusu başlangıçta oyuncular tarafından heyecanla karşılanmış olsa da ortaya çıkan problemler, oyunların remastered sürümlerinin beklentilerin altında kalması gibi sebeplerle yapımlar kısa sürede büyük tartışmaların odağı haline geldi. GTA Trilogy şimdi de paketin PC kanadında satıştan kaldırılmasına neden olan bazı olaylarla gündemde. Rockstar Games tarafından yapılan bir açıklamaya göre paket oyunlarda kullanılmaması gereken bazı dosyaların yanlışlıkla yapımlarda yer alması sebebiyle PC'de satıştan kaldırılmış durumda. Bu dosyaların ise oyunların orijinal versiyonlarında yer alan ancak remastered sürümlerinde kullanılmayan bazı şarkıların devamı olduğu düşünülüyor.

Hayranlar Steam Üzerinde GTA Trilogy Karşıtı Eylem Başlattı

Paketin PC'de satıştan kaldırılmasına bir diğer sebep olarak ise Rockstar Games launcher'ında ortaya çıkan problemler gösteriliyor. Oyunların satışa çıkması ile birlikte oyuncular yalnızca bu yapımlara değil, Rockstar Games'in diğer oyunlarına da erişmelerini engelleyen bir takım problemlerle karşılaştıklarını dile getirdiler. GTA Trilogy PC kanadına ne zaman dönecek, hep birlikte göreceğiz.

