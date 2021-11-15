GTA Trilogy PC platformuna geri döndü

Geçtiğimiz günlerde bazı problemler sebebiyle PC'de satıştan kaldırılmış olan yenilenmiş GTA Trilogy PC platfomunda tekrar satışa sunuldu.

Rockstar Games geçtiğimiz haftalarda oyuncuları bir hayli sevindiren bir haber le karşımıza çıkmıştı. Ünü oyun dünyasının sınırlarını aşmış GTA serisinin sevilen üç oyunu GTA III, GTA: Vice City ve GTA: San Andreas'ın yenilenmiş versiyonları duyurulmuştu. Bunun ardından ise 11 Kasım tarihinde GTA: The Trilogy – Definitive Edition satışa sunulmuş ancak oyuncular tarafından kötü eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Pek çok performans sorunu ile boğuşan, oyunculara istediklerini vermekten epey uzak olan bu yapımlar geçtiğimiz gün aniden PC platformunda satıştan kaldırılmıştı.

Rockstar Games'in oyunları PC'de satıştan kaldırmasının ardında oyunların çıkışı ile Rockstar Launcher'ın ciddi problemler ve çökmelerle karşı karşıya kalmasının yanı sıra oyunlarda yer almaması gereken bazı dosyaların da ayıklanması yer alıyordu. 13 Kasım itibariyle, yani çıkışının ardından iki gün sonra PC platformunda satıştan kaldırılan GTA Trilogy platforma geri döndü. Rockstar Games yaşanan tüm olumsuzluklar sebebiyle oyunculardan da özür diledi.

Paket PC platformuna geri dönmüş olsa da hala pek çok sorunu ve hata barındırmaya da devam ediyor. Rockstar Games paketin satıştan kaldırılmasının ardında yatan tüm nedenleri açıklamamış olsa da bunlar arasında orijinal oyunlarda bulunup şimdi lisansı alınamamış parçaların oyunlarda yer alıyor olması gibi problemler bulunduğu tahmin ediliyor.

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