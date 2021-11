GTA Trilogy'den oyun içi yeni ekran görüntüleri paylaşıldı

Gta Trilogy'nin PlayStation 5 ve PlayStation 4'te yayınlanmasına bir haftadan az bir süre kaldı ve Rockstar Games'ten yeni görüntüler geldi. GTA 3, GTA San Andreas ve GTA Vice City'den paylaşılan 8 adet ekran görüntüsü ile takipçiler oyunun çıkışını beklemekte sabırsızlanıyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

GTA Trilogy'nin Switch sürümü de çıkacak ve Nintendo Switch sürümünün 25 GB boyutlarında olması bekleniyor.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, 11 Kasım tarihinde Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için çıkış yapacak. Xbox Game Pass üzerinden ise ilk günden Gta San Andreas Remastered'ı oynayabilirsiniz.

GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY - THE DEFINITIVE EDITION EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet