GTA Trilogy'den oyun içi yeni ekran görüntüleri paylaşıldı - Haberler
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GTA Trilogy'den oyun içi yeni ekran görüntüleri paylaşıldı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
GTA Trilogy'den oyun içi yeni ekran görüntüleri paylaşıldı

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın çıkışına sayılı günler kala Rockstar Games'ten yeni görseller paylaşıldı.

Gta Trilogy'nin PlayStation 5 ve PlayStation 4'te yayınlanmasına bir haftadan az bir süre kaldı ve Rockstar Games'ten yeni görüntüler geldi. GTA 3, GTA San Andreas ve GTA Vice City'den paylaşılan 8 adet ekran görüntüsü ile takipçiler oyunun çıkışını beklemekte sabırsızlanıyor.

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GTA Trilogy'nin Switch sürümü de çıkacak ve Nintendo Switch sürümünün 25 GB boyutlarında olması bekleniyor.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, 11 Kasım tarihinde Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için çıkış yapacak. Xbox Game Pass üzerinden ise ilk günden Gta San Andreas Remastered'ı oynayabilirsiniz.

GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY - THE DEFINITIVE EDITION EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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